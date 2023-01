Chelsea houdt grote schoonmaak en zet zeven (!) spelers in de etalage

Zaterdag, 14 januari 2023 om 14:30 • Noel Korteweg

Chelsea is van plan om de selectie flink te gaan renoveren, zo meldt The Telegraph. De Londenaren zouden graag af willen van Christian Pulisic, Kai Havertz, Hakim Ziyech, César Azpilicueta, Jorginho, Pierre-Emerick Aubameyang en Kalidou Koulibaly. De twee laatstgenoemden spelen pas sinds afgelopen zomer op Stamford Bridge.

The Blues zitten niet stil nadat Todd Boehly de club overnam van Roman Abramovich. De Amerikaanse zakenman verving Thomas Tuchel al snel voor Graham Potter, maar de nieuwe manager heeft de boel nog niet op de rails gekregen. Chelsea staat op een teleurstellende tiende plek in de Premier League, waarbij afgelopen donderdag ook nog werd verloren van Fulham (2-1).

De clubleiding is echter bereid om Potter de tijd te geven om het team naar zijn hand te zetten. Het genoemde zevental mag daarom vertrekken om zo de salariskosten te verlagen. Het contract van Jorginho loopt aan het einde van dit seizoen af, maar voor Aubameyang en Koulibaly werd afgelopen zomer nog respectievelijk twaalf en 38 miljoen euro betaald. Havertz kostte de Londenaren ruim tweeëneenhalf jaar geleden tachtig miljoen euro.

Chelsea is deze maand druk bezig om zich te versterken. Zo werden onder anderen Benoît Badiashile en João Félix al binnengehaald van respectievelijk AS Monaco en Atlético Madrid. Laatstgenoemde wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Los Rojiblancos. De ploeg van Potter heeft inmiddels ook een bod van dertig miljoen euro neergelegd bij PSV voor Noni Madueke. De Eindhovenaren verlangen 45 miljoen euro inclusief bonussen, maar gaan wel in gesprek met Chelsea.