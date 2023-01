PSV wil zich versterken en heeft verdediger van Engelse koploper op het oog

Zaterdag, 14 januari 2023 om 14:24 • Sam Vreeswijk

PSV denkt eraan om zich deze transferperiode te versterken met Conrad Jonathan Egan-Riley. Dat meldt Voetbal International. De twintigjarige verdediger staat onder contract bij Championship-koploper Burnley, maar komt daar nauwelijks aan spelen toe. Mogelijk wordt PSV'er Jenson Seelt betrokken in de deal.

Egan-Riley is afkomstig uit de jeugdopleiding van Manchester City. Bij die club speelde hij vorig seizoen in drie duels enkele minuten mee in het eerste elftal. Afgelopen zomer maakte hij transfervrij de overstap naar het Burnley van trainer Vincent Kompany, maar die samenwerking verloopt vooralsnog moeizaam: in totaal kwam hij tot slechts zes duels dit seizoen, waarvan twee als basisspeler.

De mogelijkheid bestaat dat Seelt in de deal wordt betrokken. Vrijdag meldde het Eindhovens Dagblad na berichtgeving uit Engeland al dat Burnely zich bij PSV heeft gemeld voor de diensten van de negentienjarige centrale verdediger. Daarbij werd gemeld dat Seelt voor één miljoen euro de overstap moet maken, waarbij PSV bovendien de mogelijkheid heeft om één miljoen aan bonussen op te strijken. Clubwatcher Rik Elfrink sprak daarbij van een 'fors bedrag'.

Seelt, die in Eindhoven nog een contract heeft tot medio 2024, komt vooralsnog vooral in actie voor Jong PSV, waarvoor hij in december 2020 zijn debuut maakte in de Keuken Kampioen Divisie. In het eerste elftal heeft hij vooralsnog weinig zicht op speeltijd. Zelf zou Seelt volgens het Eindhovens Dagblad openstaan voor een overstap naar Burnley. Naast het feit dat hij er financieel op vooruit gaat, zou hij ook meer zicht op speeltijd hebben. Burnley degradeerde afgelopen jaar uit de Premier League, maar gaat nu aan kop in de Championship en is hard op weg om na een jaar weer terug te keren.