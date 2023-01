Goals & Gossip: Gerard Piqué reageert op opmerkelijke wijze op roast Shakira

Zaterdag, 14 januari 2023 om 13:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:00

Hate it or love it maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Gerard Piqué heeft op een opmerkelijke manier gereageerd op het nieuwste nummer van zijn ex-vriendin Shakira. De Colombiaanse zangeres bracht eerder deze week samen met de bekende Argentijnse producer Bizarrap een nummer uit, en daarin moet met name Piqués nieuwe vriendin Clara Chia Marti het flink ontgelden. Zo zingt Shakira onder meer ‘Je hebt je Rolex ingeruild voor een Casio’.

In response to Shakira's lyrics: "You exchanged a Rolex for a Casio." Gérard Pique announced a partnership with Casio to sponsor his 7-a-side Kings League. ?? pic.twitter.com/yD6lybT4O1 — Football Tweet ?? (@Football__Tweet) January 14, 2023

De oud-verdediger lijkt daar nu op gereageerd te hebben door een sponsorcontract af te sluiten met horlogemerk Casio. In een video is te zien dat Piqué een Casio-horloge om zijn pols draagt, waarover hij zegt: “Dit is een horloge voor het leven”. De overeenkomst tussen de 102-voudig Spaans international en Casio heeft te maken met de Kings League, een door Piqué opgezette voetbalcompetitie waarin teams zeven tegen zeven spelen en unieke regels worden gehanteerd.

Dinsdag leek Piqué op Twitter ook al te reageren op de uitspraken in het nieuwe nummer van Shakira, daar hij een tweet plaatste met een reeks emoji's gerelateerd aan het circus, zonder verder bijschrift. Piqué en Shakira maakten hun relatiebreuk in juni bekend en zijn sindsdien verwikkeld in een behoorlijke strijd om de voogdij over hun twee zoons. Volgens journalist Laura Fa zou eerstgenoemde voor hun scheiding vreemd zijn gegaan met een 22-jarige vrouw. Het is vooralsnog niet bekend of dit Marti betreft.

???????? — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

