Van der Meijde vol onbegrip: ‘Ajax heeft hem veel te snel weggedaan’

Zaterdag, 14 januari 2023 om 13:15 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:31

Andy van der Meijde vindt dat Ajax Perr Schuurs afgelopen zomer te snel heeft laten gaan. De oud-voetballer is van mening dat de centrale verdediger van Torino beter is dan Calvin Bassey, voor wie de Amsterdammers 23 miljoen euro betaalden aan Rangers. Schuurs maakt een uitstekende indruk in zijn eerste maanden in de Serie A en staat daarom naar verluidt in de belangstelling van Internazionale.

Van der Meijde, die zelf 54 wedstrijden voor i Nerazzurri speelde, is onder de indruk van Schuurs. “Inter wil hem nu hebben, dat is toch niet normaal?”, begint de analist bij Veronica Offside. “Tenminste, bij Ajax had hij natuurlijk ook wel mindere wedstrijden, maar ik vond wel altijd dat er iemand stond. Hij heeft snelheid, lengte en een goede pass.” Ook Wesley Sneijder is tevreden over het spel wat Schuurs op de mat legt bij Torino. “Die jongen kan verdedigen, hé? Dat is in Italië een must.”

Op de vraag of Ajax Schuurs niet te snel heeft laten gaan, is Van der Meijde stellig: “Zeker weten. Als je naar Bassey kijkt, dan is Schuurs wel beter. Qua lengte, passing en snelheid. Zonde, te snel weggedaan.” Sneijder vindt niet dat Ajax te vroeg afscheid heeft genomen van de verdediger. “Natuurlijk niet. Schuurs had toch niet gespeeld, met al die gasten voor zich?”, doelt de oud-middenvelder op onder anderen Lisandro Martínez en Jurriën Timber. “Nu is de situatie anders, want we zijn een halfjaar verder.”

Schuurs is een vaste basisspeler bij Torino, dat op de tiende plaats staat in de Serie A. De ex-Ajacied schakelde afgelopen week met zijn ploeg nog AC Milan uit in de Coppa Italia (0-1), waarna de sportkrant Tuttosport lovend was over zijn optreden in San Siro. "Schuurs liet zich één keer verrassen door Charles De Ketelaere. Dat was zijn enige fout in deze gladiatoren-wedstrijd.” Zijn spel werd beoordeeld met een 7.5, waarbij de krant sprak van ‘een geweldige Schuurs’. "Hij betoverde iedereen in San Siro."