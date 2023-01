Banneling Ngonge gaat Groningen verlaten voor laagvlieger in topcompetitie

Zaterdag, 14 januari 2023 om 13:04 • Wessel Antes • Laatste update: 13:22

Cyril Ngonge ondergaat zondag in Italië zijn medische keuring bij Hellas Verona, zo weet het Algemeen Dagblad. De 22-jarige buitenspeler, die bij FC Groningen was verbannen, gaat bij de laagvlieger uit de Serie A een contract van 2,5 jaar ondertekenen. Daarnaast heeft de Italiaanse club een eenzijdige optie voor nog eens twee extra seizoenen afgedwongen. Groningen houdt naar verluidt een kleine, variabele transfersom over aan het vertrek van Ngonge.

De Belgische linkspoot stond sinds de zomer van 2021 onder contract in de Euroborg, toen Groningen hem overnam van RKC Waalwijk. Na een goed eerste seizoen met zeven doelpunten in de Eredivisie verliep het dit seizoen een stuk moeizamer voor Ngonge. Diverse misdragingen zorgden voor een verbanning uit de hoofdmacht van Groningen. De buitenspeler, opgeleid bij Club Brugge, hield zich volgens de clubleiding van de Trots van het Noorden niet aan ‘de geldende normen en waarden binnen de club’.

Ngonge was voor de winterstop nog wel goed voor drie goals en vier assists in twaalf officiële wedstrijden. Met zijn vertrek verliest Groningen dus wel een dreigende voorhoedespeler. De Belgisch jeugdinternational zal nu gaan speler voor de nummer achttien van de Serie A. In Verona wordt hij teamgenoot van Nederlanders Deyovaisio Zeefuik en Jayden Braaf, die eerder deze week werden gehuurd van respectievelijk Hertha BSC en Borussia Dortmund. Met Diego Coppola staat er ook nog een verdedigend talent onder contract die in het bezit is van een Nederlands paspoort.

Verona is bezig aan een slecht seizoen in de Serie A. Tijdens de WK-onderbreking nam de club afscheid van trainer Gabrielle Cioffi, waarna Marco Zaffaroni het roer overnam. Onder de 53-jarige Italiaan heeft Verona in de eerste twee duels prima resultaten geboekt. Uit bij Torino werd met 1-1 gelijkgespeeld, terwijl afgelopen weekend het Cremonese van Cyriel Dessers met 2-0 werd verslagen. Zaterdagavond komt de nieuwe club van Ngonge in actie tegen Internazionale. De Belg zelf is daar logischerwijs nog niet bij.