Trio keert terug bij Ajax; Bergwijn en Berghuis moeten geduld hebben

Zaterdag, 14 januari 2023 om 19:58 • Wessel Antes • Laatste update: 20:21

Alfred Schreuder start zaterdagavond met de van een schouderblessure herstelde Brian Brobbey in de punt van de aanval, zo blijkt uit de opstelling die zojuist bekend is gemaakt door de Ajax-coach. Steven Berghuis en Steven Bergwijn zitten weer bij de selectie, maar starten wel op de bank. Jurriën Timber en Edson Álvarez zijn niet langer ziek en kunnen dus starten in de Johan Cruijff ArenA.

Gerónimo Rulli staat opnieuw onder de lat bij Ajax, terwijl Timber en Devyne Rensch het centrale duo vormen. Jorge Sánchez is de rechtsback van dienst, terwijl Calvin Bassey zich op de linkerflank mag laten zien. Owen Wijndal is wisselspeler en deelt de bank met onder meer Berghuis, Bergwijn en Kian Fitz-Jim. Op het middenveld kiest Schreuder namelijk voor Álvarez, Kenneth Taylor en Davy Klaassen. Berghuis had afgelopen week het griepvirus te pakken, maar kon vrijdag de training hervatten. Wel begint hij als reserve bij de thuisploeg.

Voorin gaat Ajax spelen met smaakmaker Francisco Conceição, de weer fitte Brobbey en aanvoerder Dusan Tadic. Kudus zit op de bank bij de thuisclub. Bij winst kan Ajax op gelijke hoogte komen met koploper Feyenoord, dat zondag overigens wel nog in actie komt tegen FC Groningen en bij winst kan uitlopen.

Bij Twente is de veelbesproken Ramiz Zerrouki fit genoeg om te starten. Trainer Ron Jans kiest voor Michel Vlap op de nummer 10-positie in Amsterdam. Joshua Brenet is nog niet fit genoeg om te starten en is dus bankzitter. Alfons Sampsted is diens vervanger achterin. Het duel tussen Ajax en Twente begint om 21.00 uur en is live te volgen op ESPN 1.

Opstelling Ajax: Rulli, Sánchez, Timber, Rensch, Bassey; Álvarez, Klaassen, Taylor; Conceição, Brobbey, Tadic

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Sampsted, Pröpper, Hilgers, Smal; Sadilek, Zerrouki, Vlap; Cerny, Van Wolfswinkel en Misidjan.