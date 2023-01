Voortekenen zijn slecht voor Schreuder: Twente meedogenloos voor Ajax

Zaterdag, 14 januari 2023 om 12:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:54

Het duel met FC Twente wordt zaterdagavond een cruciale voor Alfred Schreuder. De trainer van Ajax zit al een tijdje op de schopstoel en wist de laatste vier Eredivisie-wedstrijden niet in winst om te zetten. Bij een nederlaag zou het zomaar afgelopen kunnen zijn voor de vijftigjarige Barnevelder. Het zou niet de eerste keer zijn dat uitgerekend FC Twente een trainer van Ajax het laatste zetje geeft richting de uitgang.

Jan Wouters, Co Adriaanse en Marcel Keizer kunnen er allemaal over meepraten. Laatstgenoemde werd het meest recente 'slachtoffer' van FC Twente. Keizer kwam in 2017 aan het roer bij Ajax als opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz. Heel lang hield hij het echter niet vol. Samen met assistenten Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp moest hij na de bekernederlaag tegen de Tukkers het veld ruimen. Ajax verloor het duel na strafschoppen.

Adriaanse beleefde eveneens zijn laatste wedstrijd als trainer van Ajax tegen FC Twente. De Amsterdammer wist weliswaar met 3-2 te winnen na een 2-0 achterstand, maar werd onder meer verantwoordelijk gehouden voor de mislukte kwalificatie voor de Champions League en de uitschakeling in de Europa League. In het seizoen 2011/12 zou Adriaanse aan het roer staan bij de kwelgeest uit Enschede, waar hij na een half jaar ontslagen werd na een moeizame relatie met uitgerekend assistent-trainer Schreuder.

De derde oud-Ajax-trainer die zijn congé kreeg na een wedstrijd tegen Twente is Wouters. Na uitschakeling in de UEFA Cup en een teleurstellende vijfde plaats op de ranglijst was de 0-1 nederlaag tegen de Enschedeërs de spreekwoordelijke druppel. Jan Vennegoor of Hesselink bezegelde het lot van Wouters met de enige treffer van de wedstrijd. Uitgerekend in het jubileumjaar - Ajax vierde in 2000 zijn honderdjarig bestaan - kwam er een vroegtijdig einde aan Wouters' avontuur bij de Amsterdammers.