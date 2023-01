Vermoedelijke opstelling Ajax: Schreuder hakt belangrijke knopen door

Zaterdag, 14 januari 2023 om 11:30 • Wessel Antes • Laatste update: 12:34

Alfred Schreuder gaat zaterdagavond tegen FC Twente niet starten met Brian Brobbey of Mohammed Kudus in de punt van de aanval, zo verwacht het Algemeen Dagblad. Bij Ajax keren veel spelers terug bij de selectie na diverse blessures en een heersend griepvirus. Kudus en Brobbey zijn er in de Johan Cruijff ArenA bij, maar aanvoerder Dusan Tadic zal als spits aantreden. Ook Steven Berghuis lijkt genoegen te moeten nemen met een plek op de bank, terwijl Jurriën Timber vermoedelijk wel gaat starten.

Gerónimo Rulli gaat zaterdagavond zijn eerste minuten maken in het stadion van Ajax. Daarbij gaat de Argentijn voor het eerst keepen met Timber voor zich in het hart van de defensie. De veertienvoudig international van Oranje keert terug van ziekte en vormt het centrale duo met boezemvriend Devyne Rensch. Jorge Sánchez is opnieuw de rechtsback van dienst, terwijl Calvin Bassey op links de voorkeur krijgt boven Owen Wijndal. Laatstgenoemde liet een slechte indruk achter tijdens de bekerzege op FC Den Bosch (0-2).

Het middenveld wordt gevormd door Edson Álvarez, Kenneth Taylor en Davy Klaassen. Berghuis kon afgelopen vrijdag de training weer hervatten, maar zal nog niet aan de aftrap staan. Álvarez krijgt wel direct een basisplaats, wat ten koste zal gaan van een plek voor Kian Fitz-Jim. Kudus, die zowel op het middenveld als in de voorste linie uit de voeten kan, zal ook op de bank zitten.

Voorin kiest Schreuder namelijk voor Francisco Conceição, Tadic en Steven Bergwijn. Laatstgenoemde moest de wedstrijden tegen Den Bosch en NEC (1-1) laten schieten vanwege het griepvirus. Of Brobbey, die kampte met een schouderblessure, bij de selectie zit is nog de vraag. Voor Conceição betekent het zijn derde basisplek op een rij. De Portugese linkspoot laat een gretige indruk achter bij de nummer twee van de Eredivisie. Bij winst kan Ajax op gelijke hoogte komen met koploper Feyenoord, die zondag overigens wel nog in actie komt tegen FC Groningen.

FC Twente

Tegenstander Twente kende een buitengewoon goede seizoenstart en staat op de vierde plek in de Eredivisie. De personele problemen zijn inmiddels ook verholpen in Enschede: trainer Ron Jans beschikt in Amsterdam over een volledig fitte selectie. Ramiz Zerrouki, die een transfer naar Feyenoord zag afketsen, is fit genoeg om te starten bij de Tukkers. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur en is live te volgen op ESPN 1.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Sanchez, Timber, Rensch, Bassey; Álvarez, Taylor, Klaassen; Conceição, Tadic, Bergwijn.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Sampsted; Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Sadilek, Steijn: Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan.