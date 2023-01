Van leerling van Weghorst, naar doorbraak bij Feyenoord: ‘Ik ben geen zeurkous’

Zaterdag, 14 januari 2023 om 11:15 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:44

Mats Wieffer klopt hard op de deur bij Feyenoord. De zomeraanwinst maakte donderdag tegen PEC Zwolle (3-1 winst) zijn basisdebuut voor de Rotterdammers en liet daarin een buitengewoon goede indruk achter. En dat terwijl men bij FC Twente geen fiducie had in Wieffers doorbraak. "Dit is waar ik naar streefde toen ik naar Feyenoord kwam", vertelt de middenvelder in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Wieffer maakte afgelopen seizoen furore in het shirt van Excelsior en verdiende daarmee een overstap naar de stadgenoot. Die betaalde in totaal één miljoen euro voor de talentvolle nummer 6. Een dergelijke transfer hadden ze bij FC Twente niet voorspeld, waar Wieffer werd opgeleid en bekend stond als 'zeurkous'. "Ik was achttien jaar en vroeg weleens naar het hoe en waarom. Bij het FC Twente van toen vonden ze dat niet altijd leuk. Maar ik zou mezelf niet willen omschrijven als een zeurkous", zegt de in Borne geboren middenvelder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wieffer, die bij RKSV NEO in zijn geboortedorp nog een half jaar training kreeg van Wout Weghorst, kwam niet verder dan het beloftenelftal van de Enschedeërs. Hij koos voor een transfervrije overstap naar Excelsior en precies twee jaar later tekende hij voor diens grote broer. Het aanpassen kostte tijd, erkent Wieffer. "Ik moet hier continu om mij heen kijken. Elf tegen elf ging eigenlijk meteen wel goed. Maar bij de kleine positiespelletjes kreeg ik vaak een tik, omdat ik gewoon te weinig om me heen kijk. Daar moest mijn tempo echt omhoog. Ik word nu veel minder van de bal gelopen dan maanden geleden."

Dat zag ook Arne Slot. De trainer van de Rotterdammers maakte zijn plannen inmiddels duidelijk kenbaar aan Wieffer. "Mijn taak is heel helder. De trainer wil mij voor de defensie zien. Daar moet ik de restverdediging bewaken, alle duels winnen en als ik de bal onderschep meteen vooruit spelen. Dát is wat ze bij Feyenoord van mij verwachten". aldus de middenvelder. Wieffer staat komende zondag tegen FC Groningen voor zijn tweede basisplek van het seizoen. Hij kwam vooralsnog tot twaalf duels sinds zijn overstap naar De Kuip.