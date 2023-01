Argentinië moet mogelijk boeten voor ‘wangedrag’ tijdens WK-finale

Zaterdag, 14 januari 2023 om 11:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:34

Argentinië hangt mogelijk een straf boven het hoofd naar aanleiding van de WK-finale tegen Frankrijk. De FIFA gaat een onderzoek instellen naar gedragingen van meerdere spelers van de wereldkampioen. Ook Kroatië moet mogelijk boeten. De nummer drie van het afgelopen WK heeft zich naar verluidt schuldig gemaakt aan artikel 12 (discriminatie) en artikel 16 (veiligheid). In het geval van Argentinië gaat het om artikel 11 (aanstootgevend gedrag en Fair-Play) en artikel 12 (wangedrag van spelers en coaches).

De man waar na de WK-finale het meest over gesproken werd is Emiliano Martínez. De doelman van de Argentijnen vond het nodig om Kylian Mbappé meerdere keren te beschimpen. Zo vroeg hij in de kleedkamer meteen na afloop van de finale om een moment van stilte voor de Franse sterspeler en droeg hij tijdens de huldiging in Buenos Aires een kartonnen Mbappé rond als baby. De sluitpost hield de pop voor zijn geslachtsdeel. Beelden van het moment gingen al snel de wereld over.

Ook tijdens de uitreiking van de individuele prijzen eiste Martínez een hoofdrol voor zich op. De doelman, die werd verkozen tot Keeper van het Toernooi, hield de trofee voor zijn geslachtsdeel en trok een bedenkelijk gezicht. De FIFA onderzoekt nu of de gedragingen van de Argentijnen bestraft kunnen worden op basis van artikel 11 en artikel 12. Eerder startte de wereldvoetbalbond al een onderzoek naar aanleiding van de kwartfinale tussen Oranje en Argentinië. De resultaten daarvan laten nog op zich wachten.

Ook andere landen zijn op het matje geroepen door de FIFA. Zo kreeg de Mexicaanse voetbalbond een boete van 99.600 euro. Ook moet het land een wedstrijd zonder publiek spelen. Ecuador moet 19.900 euro betalen, terwijl Servië 49.800 euro moet aftikken bij de wereldvoetbalbond. Voor zover bekend heeft de KNVB nog geen straf ontvangen. Het lopende onderzoek kan daar mogelijk verandering in brengen. Het is niet bekend wanneer de FIFA uitspraak doet over de spraakmakende kwartfinale.