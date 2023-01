Valentijn Driessen voorziet bliksemontslag in de Eredivisie: ‘Dit kan echt niet’

Zaterdag, 14 januari 2023 om 10:56 • Laatste update: 11:48

Valentijn Driessen verwacht niet dat Dennis van de Ree het lang volhoudt als hoofdtrainer van FC Groningen. De 43-jarige Rotterdammer werd begin dit jaar door de clubleiding aangesteld als definitieve opvolger van de ontslagen Frank Wormuth. Heel succesvol verlopen de eerste weken van Van der Ree echter niet. Hij verloor met zijn ploeg bij Excelsior (1-0) en liep in de TOTO KNVB Beker in eigen huis tegen een ontluisterende nederlaag op tegen de amateurs van Spakenburg (2-3).

Van de Ree is een vrij onbekende naam in het trainerslandschap. Hij werkte in het verleden onder meer als assistent bij SC Cambuur en FC Twente en was analist bij Feyenoord. Die laatste club komt zondag naar de Euroborg, als Groningen er alles aan gelegen is om zich te revancheren voor de bekerblamage tegen Spakenburg. Voor Van de Ree wordt het een bijzondere wedstrijd, daar hij zowel bij Cambuur als Feyenoord samenwerkte met Arne Slot. Zondag staan ze dus tegenover elkaar.

Valentijn Driessen heeft weinig verwachtingen van het treffen in de Euroborg en ziet Van der Ree niet lang aanblijven als eindverantwoordelijke bij Groningen. "Dit kan echt niet, het slaat werkelijk helemaal nergens op", vertelt de chef voetbal van De Telegraaf. "Ze betalen nu de prijs voor het wanbeleid. Ze hebben natuurlijk alles moeten verkopen omdat dat financieel noodzakelijk was, maar ze hebben te veel kwaliteit verkocht. Dat bleek eigenlijk al in de competitie en dat zet zich door in de beker."

Groningen verkocht Jörgen Strand Larsen aan Celta de Vigo en liet ook routiniers Michael de Leeuw, Mohammed El Hankouri en Bart van Hintum vertrekken. Driessen wijst dan ook met de beschuldigende vinger naar technisch directeur Mark-Jan Fledderus. "Dan zet hij ook nog de totaal onervaren Van der Ree voor de groep. Maar niet voor lang meer, want dit gaat niet lang duren." Groningen kreeg naar verluidt een 'nee' van Dick Schreuder, Dick Lukkien en Peter Bosz. "Er zijn echt wel trainers die in deze slangenkuil willen stappen. Voor Van der Ree kan het weleens een heel snel einde van zijn trainerscarrière worden", besluit Driessen.