Sneijder en Van der Meijde lijnrecht tegenover elkaar inzake Kenneth Taylor

Zaterdag, 14 januari 2023 om 09:41 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:47

Het gedrag van Kenneth Taylor na zijn treffer tegen FC Den Bosch (0-2 winst) maakt nog altijd veel tongen los. Ook in Veronica Offside kwam ter sprake hoe de middenvelder van Ajax de camera opzocht en daarvoor een dansje besloot uit te voeren. Andy van der Meijde vond de ophef over het incident nogal overdreven, terwijl Wesley Sneijder een stuk strenger in zijn oordeel was. "Dat doe je toch niet in de situatie waarin Ajax nu zit?", fulmineerde de recordinternational.

Taylor knalde in de tweede helft van het duel van achttien meter fraai raak en vierde dat door met ploeggenoot Francisco Conceiçao een opzienbarend dansje in te zetten. Het fanatieke publiek van Den Bosch reageerde furieus, waarna talloze bekers bier richting het veld werden gegooid. Taylor ontving geel van scheidsrechter Edwin de Graaf, die even later de wedstrijd korte tijd stil moest leggen vanwege aanhoudend wangedrag van het opgestookte thuispubliek.

Alfred Schreuder gaf toe Taylors actie niet gezien te hebben, maar veroordeelde die wel als die als provocatie bedoeld was. Van der Meijde denkt niet dat dit het geval is. "Laat die jongen lekker zijn ding doen. Hij doet het in de camera, hij daagt niemand uit. Altijd dat gezeur over het juichen, laat die jongen toch. Wat is daar mis mee? De supporters moeten zich gewoon rustig houden en geen bier gooien. Als ik op straat loop, gooien ze toch ook geen bier? Dat is toch apart? Dat hoort toch niet? Je hoort je gewoon te gedragen", vindt de oud-middenvelder.

Sneijder staat lijnrecht tegenover zijn tafelgenoot. "Andy, dat doe je toch niet in de situatie waarin Ajax nu zit? Het staat 0-2 tegen Den Bosch. Hoe lang hebben ze wel niet gewonnen in de Eredivisie? Ik heb niet het gevoel dat het lek nu boven is. Ik heb serieus naar ze gekeken, maar er zit heel weinig in. Ik denk dat Twente een serieuze kans maakt. Die versla je niet zomaar. Als ze van Twente winnen, dan mag je zo juichen. Dan vind ik het prima en ga juichen met zijn allen. Doe er een dansje en een koprol bij, maar laat het eerst zien."