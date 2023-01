Wesley Sneijder dodelijk: ‘Waar je hem ook neerzet, het is overal niks’

Zaterdag, 14 januari 2023 om 09:36 • Laatste update: 09:37

Wesley Sneijder is nog niet onder de indruk geraakt van Calvin Bassey. De van Rangers overgekomen centrumverdediger weet nog niet te imponeren in het shirt van Ajax en lijkt met name in balbezit moeite te hebben om aan te haken bij het niveau van de landskampioen. Sneijder was woensdag aanwezig bij het bekerduel van de Amsterdammers met FC Den Bosch (0-2) en schrok daar van wat hij te zien kreeg.

"Het maakt op dit moment niet uit waar je hem neerzet, want het is overal niks", oordeelt Sneijder dodelijk bij Veronica Offside. "Hier hebben ze 22 miljoen euro voor betaald, in deze tijd. Ik kan me niet voorstellen dat Ajax gerust is met hem. Daar kun je niet blij mee zijn, met zo'n speler. Maar hij moet wel spelen, want er is vrij weinig." Bassey speelde tegen Den Bosch als linker centrale verdediger. Afgelopen zondag tegen NEC fungeerde hij als linksback en speelde Devyne Rensch in het hart van de defensie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wilfred Genee laat tijdens de talkshow meermaals een fragment instarten waarop te zien is hoe Bassey balverlies leidt. Op slag van rust krijgt de mandekker de bal ingespeeld van Kian Fitz-Jim, waarna hij met zijn linkerbuitenkant Owen Wijndal probeert te bereiken. De pass is echter veel te hard en bovendien leek Wijndal geen rekening te houden met een bal in de diepte. Bassey (9 keer) was ten Den Bosch overigens niet de Ajacied die het vaakst de bal verloor. Dat was Tadic (26 keer). Francisco Conceição (17 keer), Jorge Sánchez (16 keer) en Fitz-Jim (13 keer) leverden eveneens vaker in.

De foutieve pass van Bassey op Wijndal.

"Bassey is typisch zo'n speler die het bij een ploeg in Schotland doet op kracht. Daar stijgt hij boven alles en iedereen uit. Maar hier moet hij voetballen. Dan wordt het lastig", aldus Sneijder, die wel onder de indruk was van het optreden van Kian Fitz-Jim. De middenvelder mocht het voor het eerst vanaf het begin laten zien en deed dat niet verkeerd. "Hij speelt gedurfd, altijd vooruitkijkend. Dat is wel iemand voor de toekomst. Hij is alleen wel licht. Hij oogt heel licht." Randy Wolters, ook aanwezig in het praatprogramma, zegt gekscherend dat Fitz-Jim 'binnen moet blijven bij windkracht 3'.