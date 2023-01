Transfervrije Randy Wolters sluit club uit: 'Nu kunnen ze de tering krijgen’

Zaterdag, 14 januari 2023 om 00:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:29

ADO Den Haag hoeft niet aan te kloppen bij Randy Wolters. De 32-jarige aanvaller is momenteel transfervrij en was afgelopen zomer graag teruggekeerd bij ADO, waar hij in de jeugd speelde en als prof in 2017 een half seizoen onder contract stond. De Residentieclub was echter niet geïnteresseerd en achtte Wolters volgens hemzelf ‘te oud’.

“Ik ben super fit en train nu al een tijdje ergens mee”, zegt Wolters vrijdag in Veronica Offside. “Er zit wat in de koker en ik verwacht dat het goed gaat komen. De frustratie was er afgelopen zomer wel. Ik was graag teruggegaan naar ADO Den Haag, dat weten ze daar ook. Alleen in Den Haag vonden ze mij te oud. Ik zag gisteren (donderdag, red) Haris Medunjanin bij PEC Zwolle, hij is 37 jaar. Lasse Schöne is 36 jaar. Als links- of rechtsbuiten zou ik bij ADO niet misstaan, denk ik. Of ik nog steeds terug wil naar ADO? Nu kunnen ze de tering genieten.”

ADO kende onder Dirk Kuijt een dramatische seizoensstart. De clubleiding besloot de 42-jarige oefenmeester eind november op straat te zetten. Onder diens opvolger Dick Advocaat werd vrijdag tegen MVV (2-1) echter de derde competitiezege op rij geboekt. Desondanks staat ADO nog altijd op een teleurstellende vijftiende plaats. “Den Haag is mijn club, dus het doet mij wel pijn dat ze staan waar ze nu staan”, geeft Wolters aan. “Ik denk echt dat ik wel een paar voorzetten kan geven op die rooie (Thomas Verheydt, red.) voorin. Het is doodzonde wat er met die club gebeurt. Hopelijk kunnen ze met deze trainer, meneer Dick Advocaat, stiekem nog een periode pakken of de play-offs halen.”

Wolters speelde in het verleden twaalf duels voor ADO en is sinds afgelopen zomer transfervrij. Hij uitte toen al zijn frustratie over het uitblijven van een nieuwe club. “Sinds afgelopen week heb ik wel zoiets van: nu mag er wel iets komen”, zei Wolters in juli vorig jaar tegenover Voetbal Internationals. “Soms zie ik voetballers naar clubs gaan en denk ik: godverdomme, waarom ik niet? Tegenwoordig is het een hype bij clubs om alleen maar jongens met restwaarde te willen contracteren. Dan denk ik bij mezelf: Leuk en aardig, maar ik heb zowat vierhonderd wedstrijden in het betaald voetbal in de benen.”

Wolters maakte in 2007 in het shirt van FC Utrecht zijn debuut in het betaald voetbal en speelde vervolgens voor onder meer FC Emmen, VVV-Venlo, Go Ahead Eagles, Dundee FC, NEC, Xanthi en Telstar. Wolters keerde in januari 2022 vanuit Griekenland terug op de Nederlandse velden. Zijn contract bij Telstar liep afgelopen zomer echter af.