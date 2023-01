Emi Martínez imponeert Engeland met ongelooflijke redding: ‘Wereldklasse!’

Vrijdag, 13 januari 2023 om 23:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:19

Aston Villa heeft zaterdagavond een overwinning geboekt in de Premier League. The Villains wonnen met 2-1 van Leeds United en hadden dat voor een groot deel aan uitblinker Emiliano Martínez te danken. Dankzij treffers van Leon Bailey en Emiliano Buendía kwam Villa op een 2-0 voorsprong, terwijl Patrick Bamford namens de bezoekers de spanning in de slotfase terugbracht. Door de overwinning staat Villa steviger op de elfde plaats, terwijl Leeds nu slechts twee punten boven de degradatiestreep staat.

Villa kwam al in de derde minuut op voorsprong. Na een vlotte counteraanval belandde de bal bij Bailey, die naar binnen sneed en met links de bovenhoek vond: 1-0. Leeds, dat aantrad met Pascal Struik in de basis en het moest doen zonder de geblesseerde Crysencio Summerville, werd in de eerste helft gevaarlijk via met name Rodrigo. De Spaanse spits kon het net echter niet vinden. Villa kreeg een tegenvaller te verwerken met het uitvallen van Ollie Watkins, die zich moest laten vervangen door Danny Ings.

Brenden Aaronson en Rodrigo werden vervolgens wederom dreigend, maar stuitten op de verdediging. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Jack Harrison een uitgelezen kans op de gelijkmaker. Zijn poging richting de bovenhoek kon echter schitterend worden gekeerd door Martínez. De Argentijn toonde uitstekend voetenwerk door razendsnel naar de verre hoek te gaan en daar de inzet van Harrison vlak voor de doellijn weg te slaan. "Een WK-winnaar met opnieuw een wereldklasse redding", zei oud-verdediger Gary Neville daarover bij Sky. "Harrison had niet eens veel anders kunnen doen dan dit", voegde oud-spits Jermaine Beckford toe.

Counteren doe je zo! ?? Leon Bailey zette Aston Villa via deze prachtige counter op een vroege voorsprong tegen Leeds United ?? ?? https://t.co/aFJrDWmCpL#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/NT57Y983zj — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 13, 2023

Na rust liet Martínez zich wederom zien. Voormalig Feyenoord-doelwit Wilfried Gnonto rende op het doel af en schoot van buiten de zestien richting de rechteronderhoek, maar vond de Argentijnse wereldkampioen op zijn pad. Niet veel later was het aan de andere kant wel raak, nadat Buendía op knappe binnen wist te koppen. Nadat Gnonto aan de andere kant stuitte op de verdediging van Villa, leek de wedstrijd gespeeld. Bamford dacht daar echter anders over. De Engelse spits ontving de bal van Joe Gelhardt en werkte de bal behendig in de linkerhoek: 2-1. In de slotfase was Leeds, dat op basis van de tweede helft een punt verdiende, nog wel dichtbij. Een hoekschop in blessuretijd werd echter net over gekopt, waardoor Villa de voorsprong over de streep trok.