Wout Weghorst dolblij na droomtransfer: ‘In de geest van Erik ten Hag’

Vrijdag, 13 januari 2023 om 22:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:06

Wout Weghorst mag zich officieel speler van Manchester United noemen. De Nederlander wordt gehuurd van Burnley, dat hem eerder dit seizoen verhuurde aan het Turkse Besiktas. Weghorst laat in een eerste reactie weten niet te kunnen wachten om het shirt van United aan te trekken. Ook sportief directeur van United, John Murtough, is verheugd met de komst van Weghorst.

"Ik voel me bevoorrecht om bij Manchester United te komen”, zegt Weghorst op de clubsite van the Red Devils. “Ik heb in het verleden tegen de club gespeeld en het is een fantastisch gevoel om nu de kans te krijgen het beroemde rode shirt aan te trekken. Ik heb de vooruitgang van United onder Erik ten Hag dit seizoen gezien en kan niet wachten om mijn steentje bij te dragen aan het bereiken van de doelstellingen van het team.”

“Wat er de komende maanden ook gebeurt: ik beloof dat ik alles zal geven in de komende maanden zolang ik de club vertegenwoordig”, vervolgt Weghorst. “Ik kijk er naar uit om mijn nieuwe teamgenoten te ontmoeting en meteen aan de slag te gaan.” De afkoopsom die United aan Burnley betaalt bedraagt 2,8 miljoen euro. Weghorst tekent een contract tot het einde van het seizoen, United heeft geen optie tot koop bedongen bij de onderhandelingen.

Murtough, de sportief directeur van United, is in zijn nopjes met de huurdeal. “Weghorst maakt een constante hoeveelheid doelpunten in de verschillende grote Europese competities. Zijn kwaliteiten zullen een extra dimensie toevoegen aan Manchester United. We werden ook aangetrokken door zijn sterke persoonlijkheid en toegewijde benadering van voetbal. Dat past perfect in de geest die Erik ten Hag aan het opbouwen is in de selectie. Hij heeft een enorm verlangen getoond om naar Manchester United te komen en deel uit te maken van wat we nastreven om te bereiken dit seizoen.”