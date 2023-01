Napoli kan Scudetto ruiken na ongekende afstraffing van Juventus: 5-1

Vrijdag, 13 januari 2023 om 22:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:51

Napoli heeft zijn titelaspiraties in de Serie A kracht bijgezet. De ploeg van trainer Luciano Spalletti domineerde de wedstrijd tegen Juventus en won afgetekend: 5-1. Victor Osimhen opende de score, waarna Kvicha Kvaratskhelia, Amir Rrahmani, wederom Osimhen en Eljif Elmas de bezoekers met een zeer pijnlijke nederlaag naar Turijn stuurden. Koploper Napoli heeft nu tien punten meer dan Juventus, dat derde blijft staan. AC Milan, dat net als Juventus 37 punten heeft, kan het gat naar Napoli zondagavond verkleinen naar zeven.

Spalletti hield centrale verdediger Juan Jesus op de bank. Op zijn plek stond Rrahmani opgesteld. Mario Rúi kreeg op de linksbackpositie de voorkeur boven Mathias Olivera. Verder begon de thuisploeg met de gebruikelijke namen, wat betekende dat voormalig PSV'er Hirving Lozano op de bank plaats moest nemen. Matteo Politano stond daardoor wél in de basis. Juventus moest het doen zonder onder meer Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio en Dusan Vlahovic. Trainer Massimiliano Allegri opteerde voor een 3-5-1-1-opstelling, met Ángel Di María op 10 achter spits Arkadiusz Milik. Filip Kostic en Federico Chiesa moesten vanaf de zijkanten voor aanvoer richting de voorhoede zorgen.

???????? ???????? ????????! ?? De inzet van Kvaratskhelia wordt nog gepareerd, maar Osimhen is er als de kippen bij: 1-0 ?#ZiggoSport #SerieA #NapoliJuve pic.twitter.com/i1ubjc6dDA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 13, 2023

Na een klein kwartier spelen kwam Napoli op voorsprong. Nadat een schitterende halve omhaal van Kvaratskhelia ternauwernood gekeerd kon worden, was Osimhen er als de kippen bij om de rebound binnen te koppen: 1-0. Aan de andere kant leed Rrahmani slordig balverlies, waarna Di María kon oppikken. El Fideo zocht de ruimte voor het schot en vond die ook, maar zag zijn poeier tegen de bovenkant van de lat belanden. De María leek zich thuis te voelen op de 10-positie en legde niet veel later de bal panklaar op het hoofd van Milik, die de bal in de handen van Alex Meret kopte. Kvaratskhelia maakte er tien minuten voor rust 2-0 van.

Danilo legde de bal onbedoeld panklaar voor Osimhen, die de ongedekte Kvaratskhelia vrij zag staan in de zestien. De vleugelspeler schoot vervolgens met binnenkant rechts binnen in de verre hoek: 2-0. Daarmee was het niet gedaan in de eerste helft. Juventus combineerde richting de zestien en had geluk dat Min Kim-jae de bal door zijn benen zag gaan. Di María kwam daardoor in kansrijke positie terecht en vond met zijn linker de verre hoek: 2-1. Vlak voor het rustsignaal stond het bijna 2-2 via Rrahmani, maar Meret kon ternauwernood voorkomen dat de verdediger een eigen doelpunt achter zijn naam kreeg.

???? ?????????????????????????????????????? ?? Niemand minder dan Di María zorgt ervoor dat Juve weer meedoet tijdens deze wedstrijd ????#ZiggoSport #NapoliJuve pic.twitter.com/8nX9knnSYo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 13, 2023

Een kleine tien minuten na rust kwam Napoli op 3-1. Bij een hoekschop stond de organisatie van Juventus niet op orde, waar Rrahmani van profiteerde. De Kosovaar schoot knap binnen in de verre hoek. Napoli kreeg vleugels en profiteerde van de zwakke verdediging van Juventus. Osimhen kreeg een uitgelezen kans om er 4-1 van te maken, maar het schot van de Nigeriaan vloog over. Ook Piotr Zielinski deed een poging om de genadeklap uit te delen. De Pool stuitte echter op landgenoot Wojciech Szczesny. Napoli was echter niet te stoppen en kwam even later alsnog op 4-1. Kvaratskhelia schilderde een puntgave voorzet op het hoofd van Osimhen, die van dichtbij raak wist te koppen. Juventus wist niet wat het overkwam en twintig minuten voor tijd stond het alweer 5-1. Elmas ontving de bal aan de rechterkant, ontdeed zich simpel van Kostic en knalde het leer achter Szczesny. In het restant van de wedstrijd nam Napoli gas terug.