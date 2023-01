Chelsea doet eerste bod op Noni Madueke; PSV gaat in gesprek

Vrijdag, 13 januari 2023 om 22:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:43

Chelsea heeft zich officieel in Eindhoven gemeld voor Noni Madueke. De Londenaren openen met een bod van dertig miljoen euro op de twintigjarige rechtsbuiten van PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad. The Blues blijven daarmee een eind verwijderd van de vraagprijs, die volgens dezelfde krant 45 miljoen euro inclusief bonussen bedraagt. Toch is PSV in gesprek met Chelsea over een overgang.

De onderhandelingen tussen PSV en Chelsea zijn volgens het regionale dagblad al een paar dagen aan de gang. De Eindhovenaren willen Madueke het liefst niet kwijt, maar verkeren niet in de meest rooskleurige financiële positie. Bij een 'topbod' is een overstap van Madueke naar het buitenland daarom bespreekbaar. Chelsea zal de aanbieding nog wel moeten verhogen om een akkoord te bewerkstelligen met PSV.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ruud van Nistelrooij moest eerder toezien hoe Cody Gakpo voor ongeveer vijftig miljoen euro verkocht werd aan Liverpool en zei vrijdag op de persconferentie ook te vrezen voor Madueke. "Ik weet van de interesse in Noni", zei de trainer van PSV op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard van zondag. "Ik wil liever niet dat hij weggaat, maar dat bepaal ik niet. Dat er voor hem heel veel belangstelling is, komt natuurlijk door kwaliteit en zijn prestaties."

Chelsea verkeert in een diepe sportieve crisis en staat na de 2-1 nederlaag donderdag bij Fulham op een zeer teleurstellende tiende plek in de Premier League. The Blues hebben PSV inmiddels op de hoogte gesteld van hun belangstelling voor Madueke. "Ik heb eerder geroepen dat er niemand meer weg mag", vertelde Van Nistelrooij. "Dat vind ik nog steeds en de situatie is ook zorgelijk, maar er kunnen situaties ontstaan waarbij een club en speler iets anders willen." Voorlopig rekent de trainer op Madueke. "Zonder tegenbericht is hij erbij tegen Fortuna."