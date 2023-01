De Graafschap wint na opmerkelijk rood voor Ajacied Hlynsson; NAC Breda baalt

Vrijdag, 13 januari 2023 om 22:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:17

De Graafschap is vrijdag uitstekend begonnen aan de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Adrie Poldervaart liet het gehavende Jong Ajax lange tijd in leven, maar liep na een ogenschijnlijk zwaar bestrafte rode kaart voor Kristian Hlynsson toch nog ver weg: 3-0. Jong Ajax beëindigde het duel overigens zelfs met negen na rood voor Neal Viereck. NAC Breda zal balen na een 2-2 gelijkspel bij Helmond Sport, terwijl Roda JC Kerkrade met alle moeite van de wereld een laat punt behaalde tegen tien man van TOP Oss: 1-1.

De Graafschap - Jong Ajax 3-0

Ook Jong Ajax wordt getroffen door het griepvirus dat rondwaart in Amsterdam. Kian Fitz-Jim, uitgeroepen tot Beste Talent van de tweede periode, en Lorenzo Lucca speelden midweeks in Ajax 1 en ontbraken. De uitgeklede formatie van John Heitinga kwam er op bezoek bij De Graafschap nauwelijks aan te pas, maar had geluk dat de thuisploeg enorme moeite had met het afronden van de vele kansen.

?? Een opmerkelijke rode kaart voor Kristian Hlynsson. Terecht of onterecht? ?? pic.twitter.com/mKu2IRKZGq — ESPN NL (@ESPNnl) January 13, 2023

Charlison Benschop miste dicht voor het doel van doelman Tom de Graaff meerdere enorme kansen, maar tikte in de 26ste minuut wel alert binnen uit een lage voorzet van Camiel Neghli: 1-0. Jong Ajax had het zwaar en dat werd er niet beter op na een directe rode kaart voor Kristian Hlynsson, die in minuut 42 werd weggestuurd vanwege een vermeende slaande beweging naar Robin Schouten. Na precies een uur spelen moest Jong Ajax zelfs verder met negen man. Neal Viereck, die koud in het veld stond, kreeg rood voor het onderuithalen van Neghli. De Graafschap miste vervolgens enorme kansen in de persoon van Giovanni Korte en ex-Ajacied Siem de Jong. Benschop besliste vlak voor tijd eindelijk door van dichtbij raak te tikken: 2-0. Het werd in blessuretijd nog 3-0 via Devin Haen, die op aangeven van Korte binnenkopte.

Helmond Sport - NAC Breda 2-2

Jort van der Sande opende de avond namens NAC met een fantastische treffer. De aanvaller krulde de bal na een hakje van Odysseus Velanas schitterend in de verre bovenhoek: 0-1. Helmond sloeg na een klein half uur terug. Eros Maddy kreeg de bal op een presenteerblaadje van Martijn Kaars en schoot met links binnen: 1-1. Martijn Kaars leek de thuisploeg voor rust op voorsprong te zetten, maar zag zijn inzet op het laatste moment van de lijn gehaald worden. NAC raakte via Sabir Agougil de paal.

Een schitterende individuele actie van Hakon Lorentzen lag tien minuten na rust aan de basis van een goal van Kaars, die feilloos binnenschoot: 2-1. NAC liet er geen gras over groeien en kwam binnen een minuut terug. Velanas kon de bal na een goede steekpass van Aime Omgba meenemen, om die in de korte hoek binnen te schuiven: 2-2. Helmond kreeg na balverlies van NAC nog een enorme kans in de persoon van Eros Maddy, die zijn inzet geblokt zag worden. De Bredanaren kregen dé kans op de zege aan de overzijde voor Kai de Rooij, die de bal van zestien meter slecht raakte.

?? Wat. Een. Goal! @NACnl ?? Het hakje van Odysseus Velanas ?? Het schot van Jort van der Sande ?? pic.twitter.com/ZiYmDm1VtS — ESPN NL (@ESPNnl) January 13, 2023

Roda JC Kerkrade - TOP Oss 1 1

Ted van de Pavert leed al vroeg in de wedstrijd duur balverlies bij Roda JC. Zijn collegaverdediger Xander Lambrix wilde het corrigeren, maar kreeg een penalty tegen. Die werd benut door Richonell Margaret: 0-1. De doelpuntenmaker kwam met een indrukwekkende solo dicht bij een tweede treffer, maar beëindigde de actie met een schot op de lat. TOP Oss bracht zichzelf kort voor rust in de problemen. Doelman Thijs Jansen speelde een onmogelijke bal in op Lorenzo Piqué, die aan de noodrem trok bij de doorgebroken Lennard Hartjes en rood kreeg. De thuisploeg had meer dan een helft om in overtal nog een resultaat te behalen, maar wist nauwelijks gevaar te creëren. In blessuretijd viel de gelijkmaker alsnog dankzij Romano Postema: 1-1.

Telstar - Jong AZ 1-0

In eigen huis kwam Telstar al vroeg op 1-0 via Glynor Plet, die oog in oog met doelman Daniel Deen koel bleef. Jong AZ was lange tijd niet bij machte om in aanvallend opzicht een vuist te maken. Via doelman Ronald Koeman Jr. werd de spanning in de wedstrijd een kwartier voor tijd toch teruggebracht. De sluitpost kreeg rood nadat hij ver uit zijn doel een harde overtreding beging op de doorgebroken Nick Koster. Met een man meer op het veld slaagden de Alkmaarse beloften er in het restant van het duel echter niet in om een punt uit het vuur te slepen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 19 14 2 3 33 44 2 PEC Zwolle 18 13 2 3 23 41 3 MVV Maastricht 19 10 4 5 6 34 4 FC Eindhoven 19 9 6 4 7 33 5 Almere City FC 19 10 2 7 5 32 6 VVV-Venlo 19 9 5 5 2 32 7 Willem II 19 8 6 5 7 30 8 Jong AZ 19 8 4 7 6 28 9 Roda JC Kerkrade 19 7 4 8 1 25 10 Telstar 19 6 7 6 -7 25 11 De Graafschap 20 7 4 9 -1 25 12 NAC Breda 20 7 4 9 -7 25 13 Jong PSV 19 6 6 7 0 24 14 Jong Ajax 20 5 8 7 -2 23 15 ADO Den Haag 20 6 5 9 -8 23 16 Helmond Sport 20 6 2 12 -17 20 17 FC Den Bosch 19 6 1 12 -10 19 18 FC Dordrecht 19 5 4 10 -13 19 19 TOP Oss 19 5 3 11 -12 18 20 Jong FC Utrecht 19 4 3 12 -13 15