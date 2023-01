Late treffer ADO velt MVV; zoveelste domper in slotfase voor ploeg van Verberne

Vrijdag, 13 januari 2023 om 22:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:35

ADO Den Haag heeft vrijdagavond de derde competitiezege op rij geboekt. De ploeg van trainer Dick Advocaat won dankzij een late treffer van Tyrese Asante met 2-1 van MVV Maastricht. De Limburgse formatie van trainer Maurice Verberne moest dit seizoen alweer voor de vijfde keer een tegengoal na de 88ste minuut incasseren.

De Hagenezen begonnen uitstekend aan het thuisduel. Via Joël Zwarts werd direct een eerste speldenprik uitgedeeld, waarna de vroege voorsprong binnen tien minuten alsnog een feit was. Malik Sellouki vond Thomas Verheydt, die zichzelf dankzij een knappe aanname met de borst vogelvrij voor doelman Roman Matthys zette en beheerst binnenschoot: 1-0. ADO kreeg met een half uur op de klok een grote kans om de marge te vergroten, echter stuitte Xander Severina op de doelman van MVV.

Waar Matthys zich eerst met een sterke redding nog wist te onderscheiden, ging hij luttele minuten enorm in de fout door de bal bij een uittrap zo in de voeten te spelen van Jordy Wehrmann. De sluitpost herstelde zich net op tijd door zijn doel snel te verkleinen. Op slag van rust werd de stand toch weer in evenwicht gebracht na een makkelijk gegeven strafschop voor MVV. Scheidsrechter Laurens Gerrets legde de bal op de stip na een lichte overtreding van Asante op Ruben van Bommel. Koen Kostons stuurde doelman Luuk Koopmans vervolgens de verkeerde hoek in: 1-1.

De tweede helft brandde pas in de laatste twintig minuten los met een dreigend schot van van Van Bommel. De vleugelaanvaller was dicht bij zijn zevende competitietreffer van het seizoen, maar zag zijn doelpoging vanaf een meter of twintig op de paal belanden. MVV drong verder aan en dacht op voorsprong te komen via Kostons, echter stond de spits randje buitenspel, waardoor er een streep door zijn treffer ging. Aan de andere kant zag ook Verheydt een doelpunt geannuleerd worden, nadat hij een overtreding beging op doelman Matthys in het zestienmetergebied. De zege voor ADO kwam er in de slotfase alsnog. Finn van Breemen kopte de bal voor, waarna Asante van dichtbij eenvoudig met het hoofd doel trof: 2-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 19 14 2 3 33 44 2 PEC Zwolle 18 13 2 3 23 41 3 MVV Maastricht 19 10 4 5 6 34 4 FC Eindhoven 19 9 6 4 7 33 5 Almere City FC 19 10 2 7 5 32 6 VVV-Venlo 19 9 5 5 2 32 7 Willem II 19 8 6 5 7 30 8 Jong AZ 19 8 4 7 6 28 9 Roda JC Kerkrade 19 7 4 8 1 25 10 Telstar 19 6 7 6 -7 25 11 De Graafschap 20 7 4 9 -1 25 12 NAC Breda 20 7 4 9 -7 25 13 Jong PSV 19 6 6 7 0 24 14 Jong Ajax 20 5 8 7 -2 23 15 ADO Den Haag 20 6 5 9 -8 23 16 Helmond Sport 20 6 2 12 -17 20 17 FC Den Bosch 19 6 1 12 -10 19 18 FC Dordrecht 19 5 4 10 -13 19 19 TOP Oss 19 5 3 11 -12 18 20 Jong FC Utrecht 19 4 3 12 -13 15