Toni Kroos is lovend: ‘Ik ken in de laatste tien jaar geen betere linkspoot'

Vrijdag, 13 januari 2023 om 21:25 • Jordi Tomasowa

Toni Kroos is vol lof over Gareth Bale. De 33-jarige Welshman kondigde afgelopen maandag verrassend zijn voetbalpensioen aan. Kroos, die zeven seizoenen met Bale samenspeelde bij Real Madrid, noemt zijn voormalig ploeggenoot ‘een absolute legende’.

Bale was op het WK in Qatar nog actief namens Wales en stond sinds juli 2022 onder contract bij Los Angeles FC. Middels een statement op sociale media zette hij maandag per direct een punt achter zijn voetbalcarrière. Dat Bale stopt, verbaast Kroos niet. “Ik ken hem een beetje, we hebben heel erg lang samengespeeld”, zegt de middenvelder van Real Madrid in de podcast Einfach mal Luppen. “Ik was me er altijd van bewust dat hij ook iemand is waarbij het realistisch is dat hij niet eeuwig zal blijven voetballen.”

Ondanks dat Bale op relatief jonge leeftijd zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt, beschouwt Kroos hem wel als een icoon. “Als je kijkt naar wat hij heeft gewonnen, is hij een absolute legende. Hij heeft onder meer vijf keer de Champions League gewonnen. Hij nam Wales ook regelmatig op sleeptouw en wist zichzelf vaak te overtreffen. Bij Real was hij een van de beste spelers waarmee ik samen heb gespeeld. Het was een absoluut geschenk om met hem samen te spelen, omdat hij altijd de diepte zocht achter de laatste lijn van de tegenstander.”

"Het is misschien moeilijk te begrijpen van buitenaf”, vervolgt Kroos. “Voor mij was er niemand zoals Gareth die zulke slimme loopacties had, waarmee hij de tegenstander pijn deed. Voor mij was hij een speler van wereldklasse. Hij had in mijn ogen alles wat je nodig hebt aan atletisch vermogen. Hij was ongelooflijk snel en fysiek sterk. Laten we Lionel Messi buiten beschouwing laten, dan ken ik in de afgelopen tien jaar geen betere linkspoot”, besluit Kroos.