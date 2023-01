‘Quincy Promes doet slinkse zet om uitlevering aan Nederland te voorkomen’

Vrijdag, 13 januari 2023 om 21:23 • Laatste update: 21:44

Quincy Promes lijkt er alles aan te doen om aan strafvervolging in Nederland te ontkomen. De 31-jarige aanvaller van Spartak Moskou slaat het trainingskamp over dat zijn club belegt in de Verenigde Arabische Emiraten. Russische media weten waarom: de oliestaat heeft een uitleveringsverdrag met Nederland.

Promes wordt in zijn geboorteland verdacht van poging tot moord op zijn neef, die hij bij een bedrijfsfeest in Abcoude in zijn knie zou hebben gestoken. De vleugelspits bekende die daad in een getapt telefoongesprek, waarvan de inhoud al eerder uitlekte. Ook wordt Promes verdacht van deelname aan een criminele organisatie, drugshandel en huiselijk geweld. Hij wordt gelinkt aan een ripdeal van vierhonderd kilo cocaïne, zo werd deze week bekend in het Algemeen Dagblad. Promes zou 250.000 euro hebben betaald aan vermeende drugshandelaar Piet Wortel. Dit zou gaan om een schuld nadat bij laatstgenoemde coke zou zijn gestolen.

Ondanks herhaaldelijke verzoeken van Yehudi Moszkowicz, de advocaat van de neef van Promes, werd de aanvaller van Spartak niet voor langere tijd in hechtenis genomen. Promes vertrok in januari 2021 naar Spartak, dat hem overnam van Ajax. In de zomer van dat jaar maakte Promes zelfs nog minuten in Oranje op het EK. Hij lijkt nu niet van plan om nog voet te zetten op Hollandse bodem. Rusland heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland, waardoor hij in het eerstgenoemde land 'veilig' lijkt. Promes zou zelfs een verzoek voor een Russisch paspoort willen indienen, zo meldden lokale media medio december.

De ex-Ajacied meldde zich twee dagen geleden op Instagram met een reactie op de berichtgeving waarin hij wordt gelinkt aan de eerder vermelde ripdeal. "Hoge bomen vangen veel wind", schreef Promes bij een foto van zichzelf. Hakim Ziyech lijkt zijn vriend en voormalig ploeggenoot bij Ajax nog altijd volledig te steunen. De aanvaller van Chelsea heeft de meest gelikete comment onder de post van Promes. Ziyech plaatste alleen een emoji van gekruiste vingers.