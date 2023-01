Juan Mata komt op stoom bij ruime overwinning van Galatasaray

Vrijdag, 13 januari 2023 om 19:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:30

Galatasaray heeft vrijdagavond zijn koppositie in de Süper Lig verstevigd. De ploeg van Okan Buruk kwam in eigen huis tegen laagvlieger Hatayspor geen moment in de problemen. Kerem Aktürkoglu opende al vroeg de score, waarna blikvanger Juan Mata in blessuretijd van de eerste helft twee keer achter scoorde. Invaller Bafetimbi Gomis bepaalde de eindstand na rust op 4-0. Galatasaray staat zeven punten los op Fenerbahçe, dat zondag op bezoek gaat bij Gaziantep.

Mata trok afgelopen zomer na acht jaar de deur dicht bij Manchester United en tekende transfervrij bij Galatasaray. De nummer 10 had in zes voorgaande competitieduels één keer gescoord in Turkije en voegde daar vrijdag zijn tweede en derde doelpunt aan toe. Mata scoorde in de vierde minuut van de eerste helft op atypische wijze, door van dichtbij een voorzet van Leo Dubois binnen te koppen. Binnen twee minuten daarna tikte de Spanjaard alert een rebound binnen na een half gekeerd schot van Mauro Icardi.

?? Hatayspor'a 2 dakikada 2 gol birden atan Juan Mata, maç sonu üçlü çektirdi. pic.twitter.com/ehA5Xab3oa — Sabah Spor (@sabahspor) January 13, 2023

Voordat Mata zichzelf dubbel op het scorebord had gezet, had Galatasaray al gescoord via Aktürkoglu. De vleugelspits profiteerde in de negende minuut van uitstekend werk van Icardi, die de bal met het hoofd voor hem klaarlegde. Aktürkoglu tikte die van dichtbij beheerst de verre hoek in. Na rust maakte Gomis zijn opwachting als invaller. De 37-jarige spits kwam naast Icardi te spelen en liep vanuit die positie in de 77ste minuut weg bij zijn tegenstander. Yunus Akgün schatte de loopactie op waarde met een steekbal, waarna Gomis schuin voor het doel binnenschoot: 4-0.