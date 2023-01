Debutant Blind belangrijk bij spectaculair gelijkspel Bayern München

Vrijdag, 13 januari 2023 om 19:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:23

Daley Blind heeft een belangrijke rol gespeeld bij zijn officieuze debuut voor Bayern München. De linkspoot, die na een uur inviel, had een goede interceptie in huis bij een 3-3 stand, waarna der Rekordmeister er in de daaropvolgende aanval 4-3 van maakte. De wedstrijd tegen Red Bull Salzburg eindigde na een spektakelstuk in 4-4. Basisspeler Ryan Gravenberch schreef de assist bij de openingstreffer op zijn naam. Doelpuntenmakers bij Bayern waren Leroy Sané, Arijon Ibrahimovic, Kingsley Coman en Mathys Tel. Door treffers van Sekou Koïta, Karim Konaté en Noah Okafor (tweemaal) eindigde de wedstrijd in een gelijkspel.

Bayern kwam na een kleine tien minuten op voorsprong en had dat grotendeels te denken aan Gravenberch. De voormalig Ajacied had een goede loopactie en pass in huis, waarna hij de bal afgaf aan Sané. De Duitser promoveerde de pass van Gravenberch vervolgens tot assist: 1-0. Lang zou de voorsprong echter niet duren. De defensie van Bayern stond niet goed, waardoor Koïta vrije doortocht had richting het Beierse doel en Sven Ulreich passeerde: 1-1. Bayern kreeg nog enkele kansen, maar onder meer Alphonso Davies vond het doel niet. Vijf minuten na rust pakte Salzburg de voorsprong. Nadat de uitploeg eerst nog de lat raakte, wist Konaté in de rebound wel raad met zijn buitenkans: 1-2. Even later stond het alweer 1-3, nadat Okafor profiteerde van matig uitverdedigen bij Bayern en het leer in de kruising schoot.

Na een ruim kwartier in het tweede bedrijf probeerde Gravenberch het met een schot, dat hoog over ging. Sané probeerde het eveneens met een schot, maar Salzburg-doelman Philipp Köhn had een antwoord op de slappe poging. Luttele minuten later maakte Blind, net als tien andere reserves, zijn entree op het veld. Ibrahimovic, die eveneens inviel, stond koud in het veld toen hij na een fraaie aanval over de linkerkant de paal raakte. Ibrahimovic, geen familie van Zlatan, schoot even later wel raak. De spits vond vanaf een meter of achttien de verre hoek: 2-3. Dat deed de ploeg van trainer Julian Nagelsmann duidelijk goed, want Coman maakte er twee minuten later 3-3 van. De vleugelspeler trok naar binnen en vond de verre hoek na een goede pass van de rechterkant.

Coman probeerde het even later met een schot, dat op de paal belandde. Salzburg leek via een counter op weg naar een gevaarlijke aanval, maar Blind lette goed op, onderschepte de bal en gaf mee aan Coman. De Fransman gaf op zijn beurt mee aan Tel, die de korte hoek vond: 4-3. Daarmee leek Bayern zijn comeback te voltooien, maar Salzburg sloeg via Okafor alsnog toe. De Zwitser ontving een lange bal, nam goed aan en werkte met buitenkant rechts fraai binnen: 4-4.