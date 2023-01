Van den Belt, Schendelaar en Fitz-Jim blinken uit in de Keuken Kampioen Divisie

Vrijdag, 13 januari 2023 om 19:51 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:32

De individuele winnaars van de Bronzen Kampioensschilden van de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend. PEC Zwolle-middenvelder Thomas van den Belt is uitgeroepen tot Beste Speler. Zijn ploeggenoot Jasper Schendelaar mag het Bronzen Kampioensschild voor Beste Keeper in ontvangst nemen. De overige individuele prijswinnaars zijn Kian Fitz-Jim van Jong Ajax (Beste Talent) en Maurice Verberne van MVV Maastricht (Beste Trainer). De Topscorer van de tweede periode wordt vanwege inhaalduels op een later moment bekendgemaakt.

De 21-jarige Van den Belt is bezig aan een sterk seizoen. Met PEC Zwolle pakte hij een week geleden de tweede periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie na een late goal van Jong AZ tegen koploper Heracles Almelo. In de tweede periode was Van den Belt goed voor vier goals en twee assists. Hij liet de andere genomineerden Jeredy Hilterman (Almere City), Nikolai Laursen (Heracles Almelo) en Samuel Armenteros (Heracles Almelo) achter zich.

De uitslagen van de verkiezing Beste Speler en Beste Keeper zijn gebaseerd op stemmen van de trainers en aanvoerders van alle Keuken Kampioen Divisie-clubs én op stemmen van de supporters. Ook Schendelaar mag een Bronzen Kampioensschild in ontvangst nemen. De doelman van PEC noteerde deze periode vijf cleans sheets. Hij wist de concurrentie achter zich te laten, bestaande uit Romain Matthys (MVV Maastricht), Ennio van der Gouw (VVV-Venlo) & Sem Westerveld (Jong AZ).

Naast de eretitels Beste Speler en Beste Keeper zijn er ook Bronzen Kampioensschilden te verdelen in de categorie Beste Talent. Kian Fitz-Jim van Jong Ajax is op basis van zijn prestaties in deze periode door trainers en aanvoerders verkozen tot het Beste Talent van de tweede periode. De middenvelder, die afgelopen weekend zijn debuut mocht maken in het eerste elftal, maakte de meeste indruk.

MVV Maastricht pakt het Bronzen Kampioensschild voor Beste Trainer. Deze behoort toe aan Maurice Verberne. De oud-speler was eerder al assistent bij de Sterrendragers. Het Bronzen Kampioensschild voor de Topscorer wordt op een later moment uitgereikt omdat er nog zes clubs (TOP Oss, Jong AZ, MVV Maastricht, Telstar, PEC Zwolle & Roda JC Kerkrade) hun duel moeten inhalen.