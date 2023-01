Zaakwaarnemer Trossard haalt ongenadig hard uit: ‘Leandro is vernederd’

Vrijdag, 13 januari 2023 om 19:19 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:25

De zaakwaarnemer van Leandro Trossard, Josy Comhair, haalt hard uit naar Brighton & Hove Albion-manager Roberto De Zerbi. De Italiaan liet vrijdag weten dat de Belgische sterspeler van the Seagulls niet in de selectie is opgenomen voor het duel met Liverpool van zondag vanwege zijn 'slechte houding'. Volgens Comhair heeft De Zerbi Trossard juist vernederd en is de uitsluiting onterecht.

Volgens De Zerbi verliet Trossard de training voor het FA Cup-treffen met Middlesbrough (1-5 winst) van afgelopen zaterdag vroegtijdig, nadat hij te horen kreeg dat hij niet in de basis zou starten. "Hij verliet de training zonder iets tegen me te zeggen", liet De Zerbi weten op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Liverpool. "Dat is niet goed. Ik heb met hem gesproken en uitgelegd dat ik zijn houding niet leuk vind." Trossard is met onder meer Alexis Mac Allister een van de sterspelers van de Zuid-Engelsen en maakte tegen uitgerekend Liverpool eerder dit seizoen een hattrick. "Ik sta ervoor open om een stap terug te doen en naar hem te luisteren, maar hij moet me wel begrijpen", stelt De Zerbi. "Ik wil alleen met spelers werken die hard werken en honderd procent voor het team geven."

Comhair haalt nu keihard uit naar De Zerbi. "Voordat Leandro naar Qatar vertrok, was het de intentie van Brighton om zijn contract te verlengen. Dat gebeurde niet, omdat de partijen niet tot een overeenkomst kwamen. Leandro heeft ook aangegeven dat hij klaar is voor de volgende stap. Na het WK was er een aanvaring tussen Leandro en een andere speler tijdens de training om iets nietszeggend. Sindsdien spreekt de manager niet meer met Leandro, wat duidelijk niet bijdraagt aan de sfeer en evenmin bijdraagt aan goede prestaties. Leandro had nog een basisplaats tegen Southampton en Arsenal, maar tegen Everton zat hij op de bank en behoorde hij ook niet tot een van de vijf invallers in die wedstrijd, zonder dat hij daar uitleg over kreeg."

"In de aanloop naar de FA Cup-ontmoeting met Middlesbrough heeft Leandro tweemaal aangegeven last van zijn kuit te hebben", vervolgt de belangenbehartiger. "Dat was de reden dat hij stopte met de training. Dat gebeurde in overleg met de medische staf. De manager vertelde Leandro dat hij geïsoleerd moest trainen. Maandag vernederde de manager Leandro in de groep en vertelde hij hem niet langer te willen zien. Een manager die vier weken lang niet met zijn speler communiceert is onbestaanbaar. Het is ook de manager die meerdere malen heeft aangegeven dat een transfer de makkelijkste oplossing is. Het is daarom belangrijk dat Brighton meewerkt aan een mogelijke transfer deze zomer en een passende houding toont, waarbij beide partijen baat hebben."