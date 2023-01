Valentijn Driessen: ‘Waarom staat hij niet in de basis bij Ajax?’

Vrijdag, 13 januari 2023 om 18:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:52

Valentijn Driessen is gecharmeerd van Jorrel Hato. De centrale verdediger maakte in de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch zijn debuut voor Ajax en heeft in de ogen van de chef voetbal van De Telegraaf recht op meer. Ook is Driessen benieuwd of Kian Fitz-Jim zijn niveau uit het bekertreffen kan doortrekken in de Eredivisie. De middenvelder beleefde tegen de eerstedivisionist zijn basisdebuut en maakte een sterke indruk.

Driessen is te spreken over de jeugdopleiding van Ajax. "Ik zag een linksback, Jorrel Hato, die is zestien jaar. Een hele natuurlijke voetballer. Hij kreeg in de blessuretijd een onmogelijke bal aangespeeld van Rulli, die het overigens uitstekend deed, maar controleerde knap met de borst en speelde ineens door. Ik vraag me af: waarom staat hij dadelijk niet in de basis?" Hato wordt door velen beschouwd als een van de grootste talenten uit de Ajax-opleiding. Tegen Den Bosch maakte hij voor het eerst zijn opwachting in de hoofdmacht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hato is van origine een linksbenige centrale verdediger, maar kan ook op andere posities in de laatste linie uit de voeten. Schreuder bracht hem tegen Den Bosch als linksback binnen de lijnen, daar Owen Wijndal vanwege privéredenen eerder naar de kant moest. Hato kwam in 2018 over van de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en tekende in maart vorig jaar, ondanks interesse van andere Europese clubs, een contract tot medio 2025 bij Ajax.

Een ander talent dat Driessen kan bekoren is Fitz-Jim. De middenvelder is door Schreuder overgeheveld naar de A-selectie en mocht het in De Vliert vanaf het begin laten zien. "Als jongens als Fitz-Jim kunnen uitblinken tegen Den Bosch, vraag je je af of ze misschien ook wel kunnen uitblinken in de Eredivisie. Ik vond het heel opvallend dat Kenneth Taylor bijna alle ballen bij hem inleverde. Die kent hem goed, heeft lang met hem samengespeeld. Taylor heeft kennelijk zoveel vertrouwen in die jongen. Hij doet er waarschijnlijk iets goed mee, anders geef je hem niet op dat niveau."

Het duel met Twente wordt volgens Driessen cruciaal voor de toekomst van Schreuder. Bij een 'opzichtige nederlaag' zou het zomaar eens gedaan kunnen zijn, meent de chef voetbal. "Er gaat natuurlijk wel wat gebeuren op het moment dat Ajax een slecht resultaat haalt", aldus Driessen. "Dan moet Schreuder toch gaan vrezen en ben ik benieuwd of hij de Klassieker haalt tegen Feyenoord. Bij een gelijkspel niet, ik denk dat hij dan de kans nog wel krijgt. Maar met een opzichtige nederlaag in eigen huis tegen Twente kun je niet thuis komen."