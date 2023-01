PSV vreest zeer serieus voor vertrek Madueke en legt contact met opvolger

Vrijdag, 13 januari 2023 om 17:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:06

Ruud van Nistelrooij vreest inmiddels zeer serieus voor het vertrek van een volgende sterspeler. De trainer van PSV dreigt Noni Madueke kwijt te raken aan Chelsea, indien de Londenaren voldoen aan de vraagprijs van 45 miljoen euro. De Telegraaf weet dat PSV nu zelf concreet werk maakt van de komst van Viktor Tsygankov, die Madueke direct zou moeten vervangen.

Van Nistelrooij moest toezien hoe Cody Gakpo voor ongeveer vijftig miljoen euro verkocht werd aan Liverpool. De oefenmeester gaf direct daarna aan dat er geen belangrijke speler meer weg mag bij PSV, dat echter niet in de financiële positie zit om een enorme aanbiedingen vanuit het buitenland te weigeren. "Ik weet van de interesse in Noni", zegt Van Nistelrooij op de persconferentie van PSV in aanloop naar de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard van zondag. "Ik wil liever niet dat hij weggaat, maar dat bepaal ik niet. Dat er voor hem heel veel belangstelling is, komt natuurlijk door kwaliteit en zijn prestaties."

Chelsea verkeert in een diepe sportieve crisis en staat na de 2-1 nederlaag donderdag bij Fulham op een zeer teleurstellende tiende plek in de Premier League. The Blues hebben PSV inmiddels op de hoogte gesteld van hun belangstelling voor Madueke. De twintigjarige rechtsbuiten mag voor 45 miljoen euro inclusief bonussen vertrekken, een vergelijkbaar bedrag als voor Gakpo werd betaald. "Ik heb eerder geroepen dat er niemand meer weg mag", zegt Van Nistelrooij. "Dat vind ik nog steeds en de situatie is ook zorgelijk, maar er kunnen situaties ontstaan waarbij een club en speler iets anders willen." Voorlopig rekent de trainer op Madueke. "Zonder tegenbericht is hij erbij tegen Fortuna."

PSV hervatte de competitie in januari zonder nieuwe vervanger van Gakpo. Voorlopig neemt Anwar El Ghazi, die al in de zomer werd aangetrokken, de honneurs op links waar. De Eindhovenaren werken na de concrete interesse in Madueke nu wel aan de komst van Tsygankov. De naam van 25-jarige linksbenige rechtsbuiten zingt al weken rond in het Philips Stadion. Tsygankov, die razendsnel is en ook op links kan spelen, beschikt bij Dynamo Kyiv over een aflopend contract.

Toch is Tsygankov vanwege zijn hoge salaris en flinke tekenpremie 'geen goedkope jongen', zoals De Telegraaf het omschrijft. Er zijn serieuze contacten tussen PSV en het management van de speler, die in Kyiv op uitstekende statistieken kan bogen. Tsygankov staat op 94 goals en 64 assists in 236 optredens voor de zestienvoudig kampioen van Oekraïne.