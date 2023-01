‘Twijfels over leeftijd van Moukoko kosten hem transfer naar Premier League’

Vrijdag, 13 januari 2023 om 19:11 • Davey de Laat • Laatste update: 19:12

Er zijn twijfels over de leeftijd van Borussia Dortmund-spits Youssoufa Moukoko, zo weet BILD te melden. De Duitse sportkrant meldt dat de in Kameroen geboren Duitser in werkelijkheid 22 jaar oud is, en niet achttien jaar zoals nu in zijn paspoort staat. Door de ontdekking zouden Chelsea en Newcastle United afzien van een eventuele transfer van Moukoko.

Begin dit jaar werd bekend dat de Kameroense voetbalbond een leeftijdstest uitvoerde bij dertig jeugdspelers, die in aanmerking kwamen om deel te nemen aan de Afrika Cup Onder 17. De bond deed dat door middel van scans van de polsen, waarmee de botleeftijd bepaald kon worden. Liefst 21 jonge voetballers zakten voor die test en volgens het Oostenrijkse sportmedium Laola1 is ook de geboorteakte van Moukoko verkeerd doorgegeven. De aanvaller zou niet in 2004 zijn geboren, maar in 2000.

De twijfels rondom de leeftijd van de spits zijn niet nieuw, aangezien er al langer geruchten gaan dat hij ouder is dan hij beweert. De leeftijdskwestie werd in 2017 ontkracht door het districtskantoor van Hamburg Nord, dat wist te melden dat 20 november 2004 weldegelijk zijn geboortedatum is. De situatie kwam door Der Spiegel weer in het nieuws. De Duitse krant heeft een andere geboorteakte ingezien, dat door de adoptievader van Moukoko is getoond. Het is bij wet verboden om de geboorteakte naar buiten te brengen, waardoor er geen concreet bewijs is dat de spits inderdaad vier jaar ouder is dan gemeld.

Chelsea en Newcastle hengelden de laatste tijd naar de diensten van Moukoko, waarvan het contract deze zomer afloopt bij Dortmund. The Daily Mail meldt echter dat de twee Premier League-clubs afzien van de tweevoudig Duits international door het nieuws over zijn leeftijd. Het gerucht dat de tiener een tekenbonus van tien miljoen euro eist om zijn contract te verlengen bij Die Borussen, werd donderdagochtend door transferspecialist Fabrizio Romano de kop ingedrukt.