Willem van Hanegem haalt uit: ‘Zij horen eigenlijk in een inrichting’

Vrijdag, 13 januari 2023 om 16:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:03

Willem van Hanegem heeft in de AD Willem & Wessel-podcast uitgehaald naar een deel van de achterban van Feyenoord. De Kromme baalt ervan dat er tijdens de Klassieker tegen Ajax volgende week allerlei maatregelen moeten worden genomen om de Rotterdamse fans in toom te houden. Feyenoord gaat onder meer veiligheidsnetten plaatsen om te voorkomen dat voorwerpen op het veld kunnen worden gegooid.

De komende dagen moet duidelijk worden hoe de Kuip er precies uit zal komen te zien tijdens het duel met Ajax. Vast staat dat rond het veld veiligheidsnetten zullen worden geplaatst om te voorkomen dat er voorwerpen op het veld worden gegooid. Het affiche van volgende week zondag wordt de eerste voor Steven Berghuis in de Kuip als speler van Ajax met het Rotterdamse publiek. Vorig jaar tijdens Feyenoord - Ajax waren er geen fans welkom in verband met de coronapandemie.

Willem van Hanegem betreurt dat het in aanloop naar de Klassieker alleen over Berghuis en de voorzorgsmaatregelen gaat. "Nu moeten er allemaal acties worden genomen omdat er altijd een stelletje sufferds aan het bedenken zijn wat ze zullen uitvreten", aldus de Kromme. "Als Ajax dat doet is het ook triest, maar dat moeten zij maar uitzoeken. Maar niet je eigen mensen in dit verschrikkelijk mooie stadion. Ze zijn er alleen maar mee bezig om er een klerezooi van te maken ten opzichte van de Ajacieden. Dan ben je toch niet goed bij je hoofd?"

Volgens Van Hanegem beschikt Feyenoord over 'de mooiste supporters die er zijn'. "Maar er zit een klein gedeelte bij waarvan je denkt: die horen toch in een inrichting tijdens die wedstrijd. Niet hun hele leven hoor, ha ha. Aan de andere kant zijn het ook weer geweldige gasten. Dat is het gekke. Ze houden zó veel van de club. Maar ze slaan soms door. Natuurlijk houden ze net zoveel van Feyenoord als wij. Als ik naar de wedstrijd tegen Utrecht zit te kijken zit ik ook te mopperen en te schelden. Dat is gewoon zo."