Zoon (17) van Ronaldinho hoopt in voetsporen te treden en duikt op bij Barça

Vrijdag, 13 januari 2023 om 17:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:28

João Mendes de Assis Moreira, kortweg Mendes, is op stage bij Barcelona, zo meldt onder meer de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo. De zeventienjarige zoon van clublegende Ronaldinho vertrok vorig jaar bij het Braziliaanse Cruzeiro, waardoor hij transfervrij is. De tiener doet voorlopig mee bij de Onder 19 van de Catalanen, in de hoop zich stap voor stap naar het eerste te werken.

Mendes is een aanvaller, die net als zijn vader ook uit de voeten kan als spelmaker. Volgens Mundo Deportivo is Barcelona-president Joan Laporta direct betrokken bij de stageperiode van Mendes, die begeleid wordt door zijn oom Roberto de Assis. Mendes is de laatste tien dagen al in Barcelona en kan in Oost-Spanje in de voetsporen van zijn vader treden, die in 207 wedstrijden 94 keer doel trof en zeventig assists afleverde.

Mendes is 1.81 meter lang en ging op dertienjarige leeftijd op proef bij Cruzeiro. Volgens Globo Esporte probeerde hij toentertijd te verhullen dat hij de zoon van Ronaldinho is, omdat hij zich op wilde werken op basis van prestaties. De scouts van Cruzeiro raakten onder de indruk, maar konden de op dat moment dertienjarige nog geen contract aanbieden vanwege zijn jonge leeftijd. Een jaar later leek het wel mogelijk om Mendes voor lange tijd vast te leggen, waarna hij een verbintenis tot begin 2025 tekende. De FIFA oordeelde in februari 2022 echter dat zijn contract tot slechts 2022 geldig was, waardoor hij de clubs nu voor het uitkiezen heeft.

Nog meer dan zijn fraaie productie staat Ronaldinho bekend als een van de meest sierlijke voetballers in de clubgeschiedenis. De goedlachse spelmaker maakte in de zomer van 2003 de overstap van Paris Saint-Germain naar Barcelona, waar hij tot de zomer van 2008 speelde. In 2005 won de 97-voudig Braziliaans international de Ballon d'Or, terwijl hij ook twee landskampioenschappen op zijn naam schreef en in 2006 de Champions League veroverde ten koste van Arsenal. Daarnaast werd Ronaldinho in 2002 wereldkampioen. Bij Barcelona speelde hij samen met Xavi, de huidige trainer van het eerste van de Catalanen.