Unibet: boosted odd van 6.75 (!) voor openingsgoal Kane tegen Arsenal!

Zondag, 15 januari 2023 om 07:00 • Rian Rosendaal

De Noord-Londense derby staat weer voor de deur. Tottenham Hotspur krijgt zondag bezoek van Arsenal, al enige tijd de koploper in de Premier League. Lukt het Harry Kane opnieuw om te scoren tegen de grote rivaal? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de immer beladen stadsderby in het Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham verloor eerder dit seizoen met 3-1 van Arsenal in het Emirates Stadium, dus revanchegevoelens zullen zeker aanwezig zijn in de selectie van manager Antonio Conte. The Spurs staan op de vijfde plaats in de Premier League en kunnen omhoog kijken. Desondanks is er de nodige kritiek op het soms behoorlijk verdedigende spel van de ploeg. Winst op Arsenal zondag zal de kritiek de komende tijd echter doen verstommen, al zal dat niet makkelijk zijn tegen de lijstaanvoerder.

Steeds meer mensen gaan geloven in de eerste landstitel van Arsenal sinds 2004, inderdaad bijna twintig jaar geleden. De voorsprong op achtervolger Manchester City bedraagt vijf punten, al is er nog een lange weg te gaan voor Mikel Arteta en consorten. Er staan nog de nodige topwedstrijden op het programma, te beginnen zondag op bezoek bij Tottenham. Arsenal was afgelopen seizoen nog kansloos tegen de eeuwige rivaal uit Noord-Londen: 3-0.

Kane is een keer niet de topscorer van de Premier League. De topschutter van Tottenham staat op vijftien doelpunten. Erling Braut Haaland wist echter al 21 keer het net te vinden in Engeland. Kane is doorgaans erg productief in ontmoetingen met Arsenal. Hij wist tegen de buurman al vierteen keer te scoren. Daarnaast staat de spits op 265 doelpunten voor Tottenham, een minder dan topscorer aller tijden Jimmy Greaves (266). De derby begint zondag om 17.30 uur Nederlandse tijd.

