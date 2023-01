Benjamin Mendy grotendeels vrijgesproken in verkrachtingszaken

Vrijdag, 13 januari 2023 om 15:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:58

Benjamin Mendy is door de rechtbank in het Engelse Chester vrijgesproken van in totaal zeven van de negen aanklachten van verkrachting en aanranding. Van de twee zaken waar Mendy (nog) niet voor is vrijgepleit moet er nog een uitspraak komen, omdat de jury het daarover niet unaniem eens was. Daardoor moet Mendy zich wederom melden in de rechtbank en is de slepende rechtszaak nog niet ten einde. De Fransman is vanwege de zaak sinds augustus 2021 niet meer in actie gekomen voor zijn werkgever Manchester City.

Mendy werd aangeklaagd voor zeven gevallen van mogelijke verkrachting bij vier verschillende vrouwen, een poging tot verkrachting bij een vijfde vrouw en een geval van seksueel misbruik bij een zesde vrouw. De jury is het niet unaniem eens geworden over een geval van mogelijke verkrachting en een geval van mogelijke poging tot verkrachting. Manchester City laat in een kort statement in het midden of Mendy weer welkom is, nadat hij grotendeels is vrijgesproken van de aanklachten. "Aangezien er nog openstaande gevallen zijn in deze zaak, is de club momenteel niet in de positie om verder commentaar te geven." De 28-jarige verdediger oogde emotioneel in de rechtbank en heeft altijd beweerd dat de seks met de vrouwen vrijwillig was.

De zaken speelden zich af tussen 2018 en 2021, onder meer terwijl er in Engeland een lockdown van kracht was wegens de coronapandemie. In zijn villa in Cheshire organiseerde Mendy feestjes, waar hij seks had met de betreffende vrouwen. Nadat Mendy in de zomer van 2021 werd aangeklaagd, schorste City hem voor onbepaalde tijd. Tijdens een rechtszaak in augustus kwamen er heftige details naar voren. Zo zou Mendy de vrouwen naar 'paniekkamers' in zijn villa hebben geleid, om ze daar te verkrachten als zij geen seks met hem wilden hebben. Veel van die vrouwen vond Mendy in nachtclubs in Manchester, vaak met de hulp van de zogenaamde 'fixer' Louis Saha Matturie.

De 41-jarige vriend van Mendy stond eveneens terecht en werd vrijgesproken van drie aanklachten van verkrachting en misbruik. Over zes andere zaken kon de jury nog niet tot een oordeel komen, waardoor een definitief oordeel over die zaken nog moet komen. Twee van de vrouwen hadden de politie verteld dat ze door Mendy en Matturie zijn 'uitgewisseld' in de villa van de voetballer. Vijf vrouwen zeiden verkracht of seksueel aangevallen te zijn door alleen Mendy, terwijl er zes vrouwen zijn die hebben verklaard hetzelfde met Matturie te hebben meegemaakt. Matturie kon zijn tranen niet bedwingen bij het horen van de uitspraak. De nieuwe rechtszaak van Mendy vindt plaats op 26 juni, terwijl Matturie zich in de week van 18 september dient te melden.