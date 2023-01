Drama compleet voor onfortuinlijke Donny van de Beek: einde seizoen

Vrijdag, 13 januari 2023 om 15:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:25

Donny van de Beek komt dit seizoen niet meer in actie voor Manchester United, zo heeft Erik ten Hag bevestigd tijdens de persconferentie in aanloop naar de Manchester Derby. Van de Beek viel tegen Bournemouth geblesseerd uit en moest zich op slag van rust laten vervangen. Onderzoeken hebben uitgewezen dat de middenvelder dit seizoen niet meer op speelminuten hoeft te rekenen. Ten Hag liet zich verder tijdens de persconferentie uit over Wout Weghorst, wiens komst nagenoeg rond is. De derby komt voor hem echter te vroeg.

Van de Beek raakte tegen Bournemouth na 42 minuten zwaar geblesseerd tijdens een ongelukkige botsing met Marcos Senesi en moest zich laten vervangen. De middenvelder leek zijn knie te overstrekken. Ten Hag kon direct na afloop van de wedstrijd nog niet veel kwijt over de ernst van de blessure, maar heeft vrijdag tijdens de persconferentie laten weten dit seizoen niet meer op Van de Beek te rekenen. Het aandeel van Van de Beek blijft om die reden beperkt tot zeven Premier League-duels dit seizoen, waarvan twee als basisspeler.

"Het is verschrikkelijk als je gedurende het seizoen zo'n zware blessure krijgt", zegt Ten Hag. "Maar op de lange termijn ziet het er echt goed uit. Ik reken bij het begin van het nieuwe seizoen weer op hem." Van de Beek heeft bij United nog een contract tot medio 2025. De club heeft bovendien een optie om de verbintenis met één jaar te verlengen. De voormalig Ajacied werd vorig jaar januari voor een halfjaar op huurbasis gestald bij Everton, maar ook daar kampte hij met blessureleed en kwam hij slechts in zeven Premier League-wedstrijden in actie.

Weghorst

Ook Weghorst is er niet bij tegen City. Voor de spits, die het komende halfjaar wordt gehuurd van Burnley, komt het duel met de grote aartsrivaal te vroeg. Weghorst arriveerde donderdag in Manchester om zijn medische keuring te ondergaan. Hoewel alles in kannen en kruiken lijkt, laat de officiële bevestiging van United nog op zich wachten. "We zijn dichtbij, maar hij is morgen niet beschikbaar", aldus Ten Hag. Ook Diogo Dalot is niet inzetbaar. Anthony Martial lijkt wel weer aan te sluiten. De Manchester Derby vangt zaterdag om 13.30 uur aan.