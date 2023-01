Ron Jans heeft goed nieuws in aanloop naar topper tegen Ajax

Vrijdag, 13 januari 2023 om 15:44 • Laatste update: 15:46

Ramiz Zerrouki is hersteld van een griepvirus en kan zaterdagavond in actie komen tegen Ajax. De Algerijns international moest dinsdagavond het gewonnen bekerduel van FC Twente met Telstar (3-1) nog aan zich voorbij laten gaan. Vrijdag trainde hij weer volledig mee met de groep en dus is hij inzetbaar in de topper tegen de Amsterdammers. "Een topspeler moet ook top zijn in zijn hoofd. Ik merk dat Zerrouki dat is. Ik heb met hem gezeten en hij was vrijdag ook weer goed aanwezig op de training", aldus Ron Jans tegenover TC Tubantia.

FC Twente had deze week veel zieken in de selectie. Naast Zerrouki zaten ook Gijs Smal en Mees Hilgers in de lappenmand. Er gingen geruchten dat Zerrouki zich, in afwachting van een eventuele transfer naar Feyenoord, 'ziek' zou hebben gemeld. Trainer Ron Jans benadrukte echter dat de middenvelder wel degelijk ziek was. “Zoals duizenden andere Nederlanders was Ramiz echt ziek. Michel Vlap was dat ook, net als Smal en Hilgers. Daar krijg ik toch ook geen vragen over? Gelukkig is iedereen weer fit. We hebben een fitte selectie en kijken echt uit naar de wedstrijd tegen Ajax. We hebben er heel veel zin in”, aldus Jans.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De oefenmeester prijst zich gelukkig met het besluit van Twente om Zerrouki niet te verkopen. “Daar ben ik heel blij mee”, zegt de trainer. “Daar spreekt ambitie uit. Ik vind ook dat we nu geen dragende spelers moeten verkopen als we het geld niet meteen nodig hebben.” Zerrouki was de laatste tijd veel in het nieuws vanwege zijn mogelijke transfer naar koploper Feyenoord. Technisch directeur Jan Streuer maakte afgelopen dinsdagavond een einde aan alle speculaties. “We zijn er niet uitgekomen met Feyenoord. Zerrouki moet gewoon blijven”, liet hij weten aan ESPN.

FC Twente wil niet meewerken aan een winterse transfer van Zerrouki. In de zomer is de situatie anders, zo stelt de club. De Enschedeërs willen hun belangrijke schakel niet middenin het seizoen laten gaan, aangezien de club momenteel de vierde plaats bezet. Twente staat daarmee op slechts één punt achterstand van Ajax en PSV en vier punten van Feyenoord. Zaterdagavond wordt er om 21.00 uur afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. Het duel met Ajax staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.