Afsluitende training geeft Ajax en Schreuder hoop richting Twente

Vrijdag, 13 januari 2023 om 15:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:04

Alfred Schreuder lijkt zaterdag tegen FC Twente weer te kunnen beschikken over een groot aantal basisspelers. De trainer van Ajax moest tegen NEC en FC Den Bosch (TOTO KNVB Beker) flink puzzelen aan zijn opstelling, maar ziet de ziekenboeg langzaam leegstromen. Op een filmpje dat de Amsterdammers delen is te zien dat onder meer Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Jurriën Timber deelnemen aan de afsluitende trainingssessie in de Johan Cruijff ArenA.

Schreuder had afgelopen week te maken met een flinke lijst afwezigen. Zo ontbraken tegen NEC onder meer Berghuis en Bergwijn, terwijl tegen Den Bosch ook Edson Álvarez, Jurriën Timber en Brian Brobbey afwezig waren. Laatstgenoemde kampt met een schouderblessure en ontbrak vrijdag op de training. De overige vier sloten zich wel weer aan bij de groepstraining en lijken het duel met FC Twente te halen. Ook Mohammed Kudus en Youri Regeer waren aanwezig.

Zonder een aantal basisspelers slaagde Ajax er zondag niet in om te winnen bij NEC. De laatste keer dat de Amsterdammers een competitiewedstrijd in winst wisten om te zetten is sowieso al even geleden. De laatste drie wedstrijden van het vorige kalenderjaar leverden namelijk ook geen driepunter op. Deze eeuw zette de landskampioen slechts één keer een langere reeks neer zonder overwinning in de Eredivisie. In september en oktober 2011 bleef de ploeg namelijk vijf wedstrijden zonder zege.

Met Twente treft Ajax een tegenstander waarvan vijftien keer werd gewonnen in de laatste twintig thuiswedstrijden. Afgelopen seizoen werd het liefst 5-0 in de Johan Cruijff ArenA. Gerónimo Rulli moet er voor zorgen dat ditmaal opnieuw het doel schoon wordt gehouden. De Argentijn verdedigt net als tegen Den Bosch het doel. De laatste keer dat Ajax een clean sheet noteerde in de Eredivisie was in september tegen Heerenveen. De negen daaropvolgende wedstrijden leverden minimaal één tegentreffer op.