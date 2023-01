‘Mijn doel is nog steeds om bij Ajax een vaste basisspeler te worden’

Vrijdag, 13 januari 2023 om 14:17 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:34

Anass Salah-Eddine komt tijdens zijn huurperiode bij FC Twente niet veel in actie. De linksback wil volgend seizoen vaste basisspeler worden bij zijn werkgever Ajax, maar is ook realistisch. “Er moet gekeken worden of daar plek voor is. Anders zullen we verder moeten kijken.” Dit weekend gaat hij met FC Twente vol vertrouwen op bezoek bij Ajax.

Tegenover Ajax Showtime laat de Amsterdammer weten blij te zijn met de ontwikkeling die hij doormaakt bij FC Twente. De verdediger annex middenvelder wordt dit seizoen door Ajax verhuurd aan de Tukkers om ervaring op te doen in de Eredivisie. De teller staat na vijftien speelrondes echter pas op vijf wedstrijden, waarin hij slechts 207 minuten maakte. Zijn concurrent op de linksbackpositie, Gijs Smal, doet het erg goed en is onomstreden.

Toch maakt Salah-Eddine zich geen zorgen en geeft hij aan zich goed te voelen in Enschede. “Het gaat op zich wel goed. Ik heb nog niet zoveel minuten gemaakt als waar ik op had gehoopt, maar wat niet is kan nog komen. Ik weet dat ik er heel dicht tegenaan zit. We hebben nog een half seizoen, dus er kan nog van alles gebeuren.” Trainer Ron Jans is volgens Salah-Eddine in zijn nopjes over de prestaties van de jongeling. “De trainer vertelde me van de week nog dat ze heel tevreden zijn over mij”, aldus de Ajax-huurling. “Hij is heel positief over mij. Mijn band met Jans is prima.”

Salah-Eddine merkt dat hij er kwalitatief op vooruit is gegaan in Enschede. “Het is natuurlijk anders dan bij Ajax. Op de training merk je veel meer dat je je op het verdedigende vlak ontwikkelt.” Of dat genoeg is om zich volgend seizoen in de basis te knokken in Amsterdam valt te bezien. Door het vertrek van Daley Blind en de tot nu toe tegenvallende prestaties van Owen Wijndal, lijken er kansen te liggen voor de verdediger.

"Het liefst keer ik na dit seizoen terug bij Ajax 1. Het doel is natuurlijk nog steeds om bij Ajax een vaste basisspeler te worden en van waarde te kunnen zijn voor de selectie. Als ik mijn ideale situatie zou mogen schetsen, sta ik volgend jaar in de basis bij Ajax. Maar de toekomst is niet te voorspellen.” Salah-Eddine heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2025. Vorig seizoen, in de laatste speelronde van de Eredivisie tegen Vitesse (2-2), maakte hij zijn debuut voor Ajax.