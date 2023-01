BILD filosofeert nu al hardop over opvolging Graham Potter bij Chelsea

Vrijdag, 13 januari 2023 om 14:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:19

BILD heeft de naam van Oliver Glasner opnieuw in verband gebracht met Chelsea. De 48-jarige Oostenrijker werd afgelopen zomer ook al gelinkt aan de Engelse grootmacht, maar gaf toen de voorkeur aan een langer verblijf bij Eintracht Frankfurt. Nu Chelsea onder de nieuwe manager Graham Potter sportief teleurstelt, is het voor de Duitse boulevardkrant opnieuw het moment om Glasner in verband te brengen met the Blues.

Glasner staat sinds 2021 aan het roer bij Frankfurt, waar hij terechtkwam door een succesvolle periode bij VfL Wolfsburg. Frankfurt eindigde dat seizoen door een zwakke tweede seizoenshelft als nummer elf in de Bundesliga, maar wist in 2022 wel de Europa League op zijn naam te schrijven. In de knock-outfase werd onder meer Barcelona uitgeschakeld, waardoor de club voor het eerst in 42 jaar weer een Europese finale speelde. Daarin werd gewonnen van het Rangers van Giovanni van Bronckhorst.

De Europa League-winst leidde ertoe dat Glasner afgelopen zomer op de radar verscheen bij Chelsea. De Oostenrijker werd een serieus doelwit voor de nieuwe Amerikaanse clubeigenaren, maar gaf de voorkeur aan een Champions League-avontuur met Frankfurt. Nu Chelsea onder Potter de stijgende lijn niet te pakken lijkt te krijgen, wordt de naam van Glasner opnieuw genoemd in Duitsland. BILD plaatst wel de kanttekening dat de Eintracht-coach ook nu niet de ambitie zou hebben om te vertrekken.

Glasner is opnieuw bezig aan een ijzersterk seizoen en strijdt nog op drie fronten mee met zijn ploeg. Frankfurt bezet momenteel de vierde plek in de Bundesliga en zou daarmee aan het einde van het seizoen verzekerd zijn van een Champions League-ticket. Eind februari neemt de ploeg het in het miljardenbal op tegen Napoli. Twee weken eerder staat de achtste finale van de DFB-Pokal op het programma tegen Darmstadt. Glasner heeft nog een contract tot medio 2024 bij Frankurt.

Voor Potter, die in september werd aangesteld, ziet het er een stuk minder rooskleurig uit. Chelsea is onder zijn leiding uitgeschakeld in de EFL Cup en de FA Cup en wist slechts één keer te winnen van de laatste zeven officiële wedstrijden. The Blues bezetten een teleurstellende tiende plaats in de Premier League en liepen al 29 punten mis in competitieverband. De achterstand op koploper Arsenal bedraagt liefst negentien punten. In februari neemt de ploeg van Potter het in de achtste finales van de Champions League op tegen Borussia Dortmund.