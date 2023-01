Cillessen mag serieus dromen van terugkeer na ‘hoog bezoek’ vanuit Zeist

Vrijdag, 13 januari 2023 om 13:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:38

De deur naar het Nederlands elftal is weer geopend voor Jasper Cillessen. Vrijdag kreeg de doelman van NEC hoogstpersoonlijk bezoek van Patrick Lodewijks, de keeperstrainer onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Lodewijks maakt een ronde langs alle potentiële doelmannen voor Oranje en ging om die reden ook op de koffie in Nijmegen. Cillessen behoorde tijdens het afgelopen WK niet tot de selectie nadat hij het slechte nieuws van toenmalig keeperstrainer Frans Hoek te horen had gekregen.

Er was veel om te doen begin november, toen Louis van Gaal zijn WK-selectie bekendmaakte en daarin geen plek had ingeruimd voor Cillessen. De 63-voudig international leek de beoogde eerste doelman te worden in Qatar, maar werd net als Mark Flekken verrassend thuisgelaten door Van Gaal. De bondscoach vond het niet nodig om het slechtnieuwsgesprek zelf te voeren en gaf Hoek de taak om Cillessen op de hoogte te stellen. Ook Koeman legt het initiatief bij de keeperstrainer neer.

Vrijdag was het namelijk de beurt aan Lodewijks om in gesprek te treden met Cillessen over een mogelijke terugkeer in Oranje. De oud-doelman van Feyenoord, PSV en FC Groningen gaat bij alle kandidaten langs om de stemming te peilen. Vrijdag was het dus de beurt aan Cillessen. Wat de twee precies besproken hebben is vooralsnog niet bekend. Cillessen, die afgelopen juni voor het laatst tussen de palen stond bij Oranje tegen Wales, zei zondag na NEC - Ajax (1-1) al op bezoek te rekenen vanuit Zeist.

"Of dat een goed teken is? Ja... Kijk, ik ken Patrick ook al wat langer. We gaan het hebben over hoe het afgelopen maanden is gegaan, zeg maar. We zullen daarna horen hoe het gesprek was." Cillessen erkende in datzelfde interview alles te hebben gezien van het WK. "Ik vond het jammer toen het weer voorbij was, want ik zat er net lekker in." Hij had niet verwacht dat Andries Noppert uiteindelijk het doel van Oranje zou verdedigen. "Ja, ik was verrast, maar hij heeft het goed gedaan, dus alle complimenten voor Andries."