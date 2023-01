Oud-bestuur Barça spuwt gal: ‘Messi is een rioolrat en een hormonale dwerg’

Vrijdag, 13 januari 2023 om 13:05 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:05

De krant El Periódico heeft gelekte chatberichten gepubliceerd van voormalig bestuursleden van Barcelona. Daarin kreeg vooral Lionel Messi de wind van voren. Door één bestuurslid werd de Argentijn naar verluidt een ‘rioolrat’ en een ‘hormonale dwerg’ genoemd. Ook Gerard Piqué ontkwam niet aan de schofferingen en werd een 'hoerenzoon' genoemd.

De meeste gelekte chatberichten dateren van 31 januari 2021. Dat was de dag dat de krant El Mundo details publiceerde uit het contract van Messi bij Barcelona. Destijds werd de club nog geleid door Josep Maria Bartomeu. In de chats waren behalve Bartomeu ook Román Gómez Ponti (hoofd juridische afdeling), Òscar Grau (algemeen directeur), Pancho Schroder (financieel directeur), Javier Sobrino (directeur strategie en innovatie) en overige directeurs Jordi Moix, Oriol Tomàs en David Bellver aanwezig.

Het was vooral Gómez Ponti die met krachttermen jegens Messi kwam. Hij richtte zich tot Bartomeu en zei: “Barto, in alle eerlijkheid, als je te maken hebt met zo'n rioolrat, kun je geen goed mens zijn. De club heeft hem alles gegeven, terwijl hij de baas wil zijn over transfers, contractverlengingen, sponsors, et cetera.” Messi zou onder andere verantwoordelijk zijn geweest voor de contractverlengingen van Luis Suárez en Jordi Alba.

Ook worden de kosten van de contractverlenging van José Manuel Pinto benoemd. Hij tekende driemaal voor een jaar bij, totdat hij in 2014 stopte als prof. Er gingen toentertijd al geruchten dat de keeper voornamelijk mocht aanblijven omdat hij een goede vriend van Messi zou zijn. Messi’s broer Rodrigo, die ook Ansu Fati van zakelijk advies voorziet, zou bovendien commissie hebben ontvangen voor de contractverlenging van Fati in 2021. “Rodrigo Messi kan niet eens lezen en zijn partner is een drugsdealer”, zo valt te lezen in de chat.

Gómez Ponti stipte ook nog de ‘chantage' en het 'onbeschofte gedrag' van Messi aan. “Wij als werknemers van Barcelona lijden onder deze hormonale dwerg die zijn leven aan Barça te danken heeft. En als het slecht gaat, ontvang jij (Bartomeu, red.) het legendarische WhatsApp-bericht: President, verlaag ieders salaris, maar blijf af van het mijne en dat van Suárez”, zo schreef Gómez Ponti, die in een ander gesprek Gerard Piqué een ‘hoerenzoon' noemde. Op de krachttermen van Gómez Ponti reageerde Bartomeu met: “Ik ben het er op veel vlakken mee eens, maar Barça staat voorop. Dit soort artikelen (het bericht van El Mundo, red.) schaadt het imago van de club.”