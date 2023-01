PSV gooit deur naar vertrek Madueke níét dicht; ED weet prijskaartje

Vrijdag, 13 januari 2023 om 12:27 • Tom Rofekamp

PSV gooit de deur naar een winters vertrek van zijn smaakmaker niet helemaal dicht. De Eindhovenaren zijn bereid Noni Madueke te verkopen, mits er een 'Gakpo-achtig bedrag' van tussen de 40 en 45 miljoen euro op tafel komt. Volgens The Times staat de vleugelspits in de geruime belangstelling van Chelsea, dat echter twijfelt om de hoofdprijs te betalen.

Ruud van Nistelrooij beloofde onlangs dat er na Cody Gakpo geen sleutelspelers meer zouden vertrekken uit het Philips Stadion. De beleidsbepalers binnen de club zijn echter overeengekomen dat een exit van Madueke toch mogelijk is, mits de absolute hoofdprijs op tafel komt. PSV ziet het bedrag van tussen de 40 tot 45 miljoen euro in eerste instantie als afschrikmanoeuvre, maar als een geïnteresseerde club daarbij in de buurt komt is het bereid te onderhandelen over een miljoen of wat lager.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het maakt een transfer naar Chelsea echter een stuk minder reëel. De Londenaren smachten naar aanvallende versterkingen, maar twijfelen over het doen van een topbod. Wat ze zou kunnen overhalen, is het feit dat Madueke in Engeland geldt als home-grown player. In de Premier League mag er maar een x aantal buitenlanders worden opgesteld, waaraan de geboren Engelsman echter niet toevoegt. João Félix, die onlangs al werd gehuurd van Atlético Madrid, doet dat wél.

Madueke kwam in 2018 over vanuit de jeugd van Tottenham Hotspur en speelde sindsdien 79 wedstrijden voor de Eindhovense club. Vanwege een lange lijst aan spierblessures kwam de rechtsbuiten vooralsnog niet verder dan twintig doelpunten en veertien assists over alle competities. Madueke won met PSV twee keer de Johan Cruijff Schaal en veroverde eenmaal de TOTO KNVB Beker.