Erik ten Hag geeft ‘tactisch wapen’ prijs voor kraker tegen Manchester City

Vrijdag, 13 januari 2023 om 11:58 • Davey de Laat • Laatste update: 12:10

Marcus Rashford is momenteel in bloedvorm bij Manchester United en Erik ten Hag ziet hem als een belangrijk wapen in het duel met Manchester City. Zaterdagmiddag staat in de Premier League de altijd beladen Manchester derby op het programma en ontvangt United the Citizens op Old Trafford. De oefenmeester ziet voor Rashford een belangrijke rol weggelegd. “We kunnen hem als tactisch wapen gebruiken."

In oktober gingen the Red Devils nog met 6-3 onderuit in het Etihad Stadium. Ten Hag aast op revanche tegen de aartsrivaal, maar weet wat voor tegenstander hij op bezoek krijgt. “Ik denk dat wij ons met iedere ploeg kunnen meten, maar als ze op hun best zijn, is Manchester City natuurlijk voor iedereen een lastige tegenstander”, zo zegt de oefenmeester in gesprek met talkSPORT.

Aanvaller Rashford is inmiddels betrokken bij 21 doelpunten in 25 wedstrijden voor zijn club in alle competities. Ten Hag erkent dat de Engelsman in grote vorm steekt en ziet hem daardoor als belangrijk wapen in de stadsderby. “We kunnen hem als tactisch wapen gebruiken, hij scoort momenteel vanaf elke positie. Als hij deze focus behoudt en hij blijft investeren in trainingen en wedstrijden, ben ik ervan overtuigd dat hij nog meer gaat scoren”, gaat de manager verder.

Na een begin vol pieken en dalen heeft Ten Hag United aardig op de rit gekregen. Zo kroonde hij zich tot de manager die het snelst na zijn aanstelling twintig zeges heeft kunnen boeken met Manchester United. De recordkampioen verloor in de laatste twaalf wedstrijden alleen van Aston Villa. United bezet momenteel de vierde plek in de Premier League, op negen punten van koploper Arsenal en op vier punten van nummer twee Manchester City.