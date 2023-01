‘Manchester United erkent: er is te veel betaald voor Antony’

Vrijdag, 13 januari 2023 om 11:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:00

Manchester United weet dat het te veel betaald heeft voor Antony. Dat vertelt een bron binnen de club aan ESPN. The Red Devils zeggen echter in de toekomst geïnvesteerd te hebben, en genoeg redenen te kunnen opvoeren om het bedrag van honderd miljoen euro toch op tafel te leggen. Zo zouden het gebrek aan alternatieven op en de ontwikkeling van de transfermarkt een rol hebben gespeeld.

United betaalde vlak voor het sluiten van de zomerse transfermarkt maximaal honderd miljoen euro aan Ajax voor de diensten van Antony. Hoewel de Braziliaan meteen scoorde tijdens zijn debuut tegen Arsenal, is na een halfjaar nog niet iedereen om. Menig voetbalkenner zet zijn twijfels bij het aankoopbedrag en ook op Old Trafford vindt men dat er te diep in de buidel is getast. 'Er waren zo zijn redenen', verdedigt een anonieme bron binnen de club de uitgave echter.

De Engelse grootmacht zag namelijk maar twee alternatieven op de transfermarkt die van dezelfde kwaliteit als Antony waren. De Braziliaan kreeg een streepje op hen voor, omdat hij maar wat graag met Erik ten Hag herenigd wilde worden. Wachten was bovendien geen optie voor United. Het scoutingsteam voorspelde dat in 2023 alleen maar meer topclubs op zoek zouden gaan naar spelers zoals Antony, wat de prijs alleen maar verder op zou drijven.

Bovendien is men in Manchester overtuigd dat de vleugelspits op termijn zijn prijskaartje waar kan. maken. "We hebben betaald voor de speler die we denken dat hij kan worden, niet voor de speler die hij is", laat de bron optekenen. Antony kan overigens wel prima cijfers overleggen. De voormalig Ajacied was in zestien duels voor United tot nu toe goed voor vijf treffers. Daarmee moet hij dit seizoen alleen Marcus Rashford voor zich dulden.