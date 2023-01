'Ajax is wel anders, hè. Misschien is zo'n wake-upcall wel goed voor hem'

Vrijdag, 13 januari 2023 om 10:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:37

Martin Haar heeft nog altijd geloof in een gelukkig huwelijk tussen Ajax en Owen Wijndal. De linksback heeft moeite zijn draai te vinden in Amsterdam en geniet nog niet het volste vertrouwen van trainer Alfred Schreuder. Dat laatstgenoemde Wijndal er regelmatig naast zet, zou wel eens in zijn voordeel kunnen werken, denkt zijn voormalig jeugdtrainer bij AZ. "Zo'n wake-upcall is misschien wel goed voor hem", speculeert Haar in het Algemeen Dagblad.

Nadat Daley Bind zijn contract liet ontbinden leek er geen strobreed meer in de weg gelegd voor Wijndal. De Zaandammer werd zondag tegen NEC (1-1) echter gepasseerd en maakte ook in het bekerduel tegen FC Den Bosch (0-2 winst; Wijndal stond hier wél aan de aftrap) geen feilloze indruk. Schreuder betoogde al dat hij vindt dat zijn pupil meer moet leveren, en dat kan precies datgeen zijn wat hij nodig heeft, denkt Haar.

"Ik heb hem nooit op luiheid kunnen betrappen", beweert de oud-trainer, die Wijndal onder zijn hoede had bij Jong AZ. "Maar Ajax is wel anders, hè. Als je daar een paar wedstrijden verliest, is het oorlog. En Owen komt op een hoger niveau bij nog betere spelers binnen. Dan moet je volle bak gas geven. Hij denkt vaak: dat kan ik wel. Wat dat betreft is zo'n wake-upcall misschien wel goed voor hem. Misschien is het te gemakkelijk gegaan bij AZ en heeft hij dit nodig om twee tandjes bij te schakelen."

Ook de terugkeer van Dusan Tadic op de linkervleugel speelt Wijndal momenteel parten volgens Haar. De Serviër trekt minder naar binnen dan (de vanwege ziekte afwezige) Steven Bergwijn, waardoor Wijndal niet in zijn kracht zou kunnen komen. "Owen moet het van zijn drive en power hebben. Hij kan blijven gaan. Daley Blind heeft dat vermogen minder. Die had weer een geweldige passing en inzicht", vindt Haar.

De oud-middenvelder voorspelt tot slot dat de kwestie-Wijndal er een van geduld zal zijn. "Je moet hem wel kunnen raken en vertrouwen geven. Als hij vijf wedstrijden speelt en weer topfit is, komt zijn meerwaarde boven. In de Eredivisie spreekt dat voor zich, maar in de Champions League wordt meer gevraagd. Ik weet zeker dat hij dat ook kan en nog gaat laten zien als hij even de tijd krijgt bij Ajax", aldus Haar.