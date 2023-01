Daley Blind oogst lof: ‘Ik ben zeer optimistisch dat hij ons verder zal helpen’

Vrijdag, 13 januari 2023 om 10:38 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:37

Daley Blind is helemaal op zijn plek bij Bayern München en maakt indruk tijdens zijn eerste week in Duitsland. De linkspoot kent nauwelijks aanpassingsproblemen en staat er goed op bij trainer Julian Nagelsmann en technisch directeur Hasan Salihamidzic. Vrijdagavond zal de 99-voudig international zijn officieuze debuut voor zijn nieuwe werkgever gaan maken.

Op vijf januari jongstleden verraste Blind vriend en vijand door transfervrij over te stappen van Ajax naar der Rekordmeister. “Daley traint alsof hij al jaren bij ons is', zei Salihamidzic na de afsluiting van het trainingskamp van Bayern in Qatar. Doha. “Ik ben zeer optimistisch dat hij ons verder zal helpen.” In Duitsland tekende de verdediger annex middenvelder een contract dat hem tot het einde van dit seizoen aan Bayern verbindt.

??? @J__Nagelsmann zu @BlindDaley: "Er wird natürlich morgen spielen. Er braucht noch etwas Zeit, weil auch die Trainingsintensität höher ist. Man sieht, dass er eine große Erfahrung hat, viel Ruhe am Ball. Er wird der Neuzugang sein, den wir uns vorgestellt haben." #FCBayernWTC pic.twitter.com/NZxLnuKBN8 — FC Bayern München (@FCBayern) January 12, 2023

Vrijdagavond zal Blind zijn officieuze debuut maken voor Bayern in het oefenduel met Red Bull Salzburg. Trainer Nagelsmann kondigde eerder al aan dat de linkspoot minuten zou gaan maken in het vriendschappelijke duel met de Oostenrijkers. “Natuurlijk zal hij spelen. Hij heeft nog wat tijd nodig, ook omdat de trainingsintensiteit hoger ligt, maar je ziet dat hij veel ervaring heeft. Hij heeft veel rust aan de bal. Hij zal goed de rol kunnen invullen die we voor hem voor ogen hebben”, zo sprak de oefenmeester lovend. Blind maakte voor het laatst speelminuten in Oranjes verloren kwartfinale tegen Argentinië op het WK.

De Ligt nog absent

Matthijs de Ligt zal de oefenpot van vrijdagavond aan zich voorbij moeten laten gaan. “Er is niets kapot. Hij heeft een paar dagen rust moeten houden. Ik kan wel met honderd procent zekerheid zeggen dat hij er bij de herstart van de Bundesliga over een week tegen RB Leipzig bij zal zijn”, aldus Nagelsmann. Naaste belager RB Leipzig staat derde op zes punten van koploper Bayern.