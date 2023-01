Romano duidt laatste noemenswaardige detail in huurcontract Weghorst

Vrijdag, 13 januari 2023 om 09:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:30

Manchester United heeft geen koopoptie bedongen in het huurcontract van Wout Weghorst. Dat meldt Fabrizio Romano vrijdagochtend. Er heerste nog een hoop onduidelijkheid over of the Red Devils de spits van Burnley ook na dit seizoen op Old Trafford konden laten blijven. Weghorst keert komende zomer zo naar alle waarschijnlijkheid weer terug bij zijn eigenlijke broodheer.

Donderdag werd bekend dat de tijdelijke overstap van Weghorst naar United zo goed als rond is. Nadat Manchester United een som van drie miljoen euro aan Besiktas overmaakte om zijn contract af te kopen, stapte Weghorst op het vliegtuig naar Engeland om zijn medische keuring te ondergaan. Direct ondertekende hij zijn contract.

Inmiddels is al het papierwerk in kannen en kruiken en is het wachten op bevestiging van de clubs, weet Romano. De transfermarktexpert voegt toe dat United geen koopoptie in Weghorsts contract heeft laten opnemen. In principe keert de dertigjarige spits na dit seizoen dus terug bij Burnley. Dat is een flinke zwaai, daar het er weken geleden nog alle schijn van had dat hij na dit seizoen in Turkije zou blijven. Besiktas had namelijk wél een koopoptie op Weghorst bedongen, ter hoogte van acht miljoen euro. Naar verluidt was de Turkse topclub ook van plan die te gaan lichten.

Weghorst geldt op Old Trafford als de opvolger van Cristiano Ronaldo, die vlak voor de jaarwisseling zijn contract liet ontbinden. Volgens Fanatik mikt de in Borne geboren aanvaller op een debuut tijdens de derby van Manchester, die aanstaande zaterdag op de planning staat. Bij Burnley staat Weghorst nog onder contract tot medio 2025. Hij kwam vorig seizoen tot twintig Premier League-wedstrijden namens the Clarets, waarin hij tweemaal scoorde en drie assists deed noteren.