Ronaldo doet afstand van eerste Ballon d'Or in Madrileense dienst

Vrijdag, 13 januari 2023 om 09:47 • Paul Jeursen • Laatste update: 09:47

Cristiano Ronaldo won maar liefst vijf Ballon d'Ors, maar heeft er inmiddels nog maar vier op de schoorsteenmantel staan. Afgelopen woensdag werd bekend dat de Portugees een van zijn trofeeën heeft geschonken aan een goed doel dat kinderen met een ernstige ziekte steunt. De onderscheiding werd geveild en verkocht aan de hoogste bieder. De rijkste man van Israël, Idan Ofer, is de gelukkige nieuwe eigenaar van de trofee.

In dienst van Manchester United won Ronaldo in 2008 zijn eerste Gouden Bal. Daarna volgden er nog vier in 2013, 2014, 2016 en 2017 tijdens zijn dienstverband bij Real Madrid. De eerste Ballon d'Or die hij in 2013 bij de Koninklijke won, besloot Ronaldo aan de Make-A-Wish Foundation te schenken. Het was zijn tweede Ballon d'Or en hij liet bij de verkiezing in 2013 Lionel Messi en Franck Ribéry achter zich. Robin van Persie en Arjen Robben werden dat jaar overigens respectievelijk zevende en achtste in de verkiezing.

Cristiano Ronaldo SOLD his 2013 Ballon d'Or trophy to Israel's richest man Idan Ofer. The £9.1 BILLION businessman paid £600,000 at a London auction to raise money for the charity Make-A-Wish in 2017.#seanknows pic.twitter.com/w8Kmuq8Ocx — Sean Cardovillis (@seancardo) January 11, 2023

The Mirror meldt dat de prijs inmiddels is geveild en de Israëlische miljardair Ofer had daar maar liefst 645.000 dollar (zo'n 594.000 euro) voor over. Het gaat hier om een exacte replica, aangezien de echte Ballon d’Or zich in het Cristiano Ronaldo-museum in Madeira bevindt. Dat belette de zakenman niet om er meer dan zes ton voor de replica neer te leggen. Na de veiling poseerde hij vol trots met zijn nieuwe aanwinst.

Ofer is een 62-jarige zakenman die in Engeland woont en ook in de voetbalwereld actief is. In 2017 verwierf hij een belang van 32 procent in aandelen van Atlético Madrid. Later werd hij meerderheidsaandeelhouder van het Portugese FC Famalicão, waarvan hij voor 85 procent eigenaar is. De club komt uit in de Primeira Liga, de hoogste Portugese voetbaldivisie. Ofers geschatte vermogen zou zo rond de tien miljard dollar (zo’n negen miljard euro) liggen.