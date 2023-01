Blessurespook slaat wéér toe bij Feyenoord: ‘Ik moet toch de beloften bellen'

Vrijdag, 13 januari 2023 om 08:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:50

De ziekenboeg bij Feyenoord stroomt voller en voller. Ook Dávid Hancko voegde zich donderdag in het bekerduel met PEC Zwolle (3-1 winst) bij de waslijst aan geblesseerden, die onder meer Quinten Timber en Gernot Trauner al omvat. Voor trainer Arne Slot was het de zoveelste domper in korte tijd. De Bergentheimer bevestigde na afloop van het duel dus andermaal de noodzaak van nieuwe versterkingen.

"Als Mats (Wieffer, red. ), die in de rust behandeld moest worden omdat hij wat krampverschijnselen in zijn kuit had, gewisseld moest worden, had daar een speler achter gezeten die al twee à drie jaar op nummer 10 of linksbuiten speelt", stak Slot van wal tegenover ESPN. "Dus daarom vinden wij dat wij een nieuwe speler nodig hebben. Niet zozeer omdat wij niet ontevreden zijn over de jongens die we hebben, maar de aantallen zijn licht problematisch. Zoals je ook ziet als Hancko uitvalt."

De Slovaak raakte halverwege het tweede bedrijf geblesseerd aan zijn schouder en moest zich laten vervangen door Jacob Rasmussen. Slot kon nog geen uitsluitsel geven over de ernst van Hancko's kwetsuur. "Dat moet blijken. Het positieve, en daar ga ik in eerste instantie maar even van uit, zou zijn dat het een zenuw was en dat hij daar even geen gevoel meer had. Het minder positieve zou zijn dat er een spier geraakt is. Dat zal onderzoek uit moeten wijzen, maar hij heeft wel dusdanig veel pijn dat hij wel gelijk doorhad dat het niet heel goed met hem ging", sprak de keuzeheer.

De spoeling achterin wordt zo wel heel dun bij de Rotterdammers. "Ik zal morgen toch de beloften moeten bellen dat er iemand aan moet sluiten", erkende Slot dan ook. Met Trauner en Timber vielen er de afgelopen weken al twee belangrijke krachten weg bij Feyenoord. De Oostenrijker wordt op zijn vroegst pas in mei terugverwacht, terwijl Timber vermoedelijk iets minder lang uit de roulatie ligt. Feyenoord had Ramiz Zerrouki van FC Twente op het oog als vervanger van laatstgenoemde, maar de Enschedeërs willen hun oogappel deze winter niet verkopen. Daarom zingen de namen van onder meer Tonny Vilhena (Salernitana) en Sivert Mannsverk (Molde FK) rond in De Kuip.