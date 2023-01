Slot: ‘Ik heb heel veel woorden nodig om te zeggen dat ik hem heel goed vond’

Vrijdag, 13 januari 2023 om 07:48 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:43

Arne Slot was overwegend tevreden na de midweekse bekerzege op PEC Zwolle. Nadat de bezoekers uit de Hanzestad op bijzonder fraaie wijze op voorsprong kwamen, herstelde Feyenoord daarna de schade, om vervolgens uit te lopen naar een 3-1 overwinning. Basisdebutant Mats Wieffer maakte in het speciaal een goede indruk op Slot, zo sprak de Feyenoord-trainer na afloop tegenover ESPN.

Slot zag ondanks de vroege openingstreffer zeventig minuten lang een dominant Feyenoord. Daarna verloren de Rotterdammers aan scherpte volgens de Bergentheimer. "Ik vind dat er de laatste twintig minuten geen controle meer over de wedstrijd was. Dan denken er misschien te veel om lekker te blijven aanvallen, en die vergeten dan dat Zwolle wel heel goed kan voetballen als je net even wat minder scherp bent. Dus ik denk dat we het aan Justin (Bijlow, red.) te danken hebben dat het geen 3-2 werd. Dan had het nog heel vervelend kunnen worden", denkt de trainer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor Wieffer was het een extra mooie avond. De zomeraanwinst maakte zijn basisdebuut en luisterde dat bovendien op met een doelpunt en een assist. "Dat is sowieso lekker", zei Slot erover, "maar ik vond voor het overige vooral dat hij met heel veel zelfvertrouwen speelde. Hij was heel rustig aan de bal – en je zou kunnen zeggen dat dit een tegenstander is waar hij vorig jaar ook altijd tegen speelde (Wieffer speelde vorig seizoen namens Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie, red.) – maar hij had zoveel vertrouwen en was ook agressief. Dus ik heb heel veel woorden nodig om te zeggen dat ik hem heel goed vond spelen."

Geen zenuwen

Ook Wieffer zelf betoogde na afloop dat hij geen last van plankenkoorts. "Ik denk dat ik prima heb gespeeld, al was na zeventig minuten de tank wel een beetje leeg. Ik was niet per se heel zenuwachtig. Ik weet wel wat ik kan, en als ik gewoon mijn ding doe, moet het wel goedkomen. Dat denk ik altijd", zei de middenvelder. Wieffer, die afgelopen zomer voor 575.000 euro overkwam van Feyenoords stadgenoot Excelsior, staat vooralsnog op elf optredens voor de Stadionclub. Zondag tegen FC Groningen mag hij opnieuw hopen op een basisplaats.