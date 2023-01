‘Als het niet goed gaat lijkt het wel een sneeuwbal richting het negatieve’

Vrijdag, 13 januari 2023 om 07:06 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:10

Spakenburg zorgde donderdag voor een daverende stunt door FC Groningen met 2-3 op de broek te geven in de eigen Euroborg. Daardoor mag de tweededivisionist zich opmaken voor de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. Dennis van der Ree had na afloop geen goed woord over voor zijn ploeg, terwijl zijn collega aan de overkant zijn geluk niet op kon. "Het is toch fantastisch als je naar een volle Kuip zou mogen?", jubelde Chris de Graaf voor de camera's van ESPN.

Bij rust stond het al 0-2 voor de amateurs, die in het tweede bedrijf zelfs uitliepen naar 0-3. Via twee treffers van Damil Dankerlui werd het nog even spannend, maar toch trok Spakenburg aan het langste eind. "Als je dingen afspreekt en het wordt zó goed uitgevoerd... Uit in de Euroborg, dan kun je als tweededivisionist best wel trots zijn, toch?", sprak De Graaf na afloop. De winnende trainer droomt van een affiche tegen Feyenoord in de achtste finale. "Ik ben een romanticus, dus ik hoop op De Kuip. Je zou kunnen zeggen dat je De Treffers of Katwijk wil loten, maar je moet herinneringen maken, geschiedenis schrijven. Een volle Kuip, dat zou toch fantastisch zijn?"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een volgepakte Kuip zit er in ieder geval níét in voor Groningen. Trainer Van der Ree stond met verbazing te kijken naar zijn ploeg, die sinds 23 oktober al geen officieel duel meer won. "Als het even niet goed gaat lijkt het wel een sneeuwbal die steeds verder rolt richting het negatieve. Vandaag was niemand goed, inclusief ikzelf. We moeten ons echt heel grote zorgen maken als we zo blijven spelen", liet hij optekenen door RTV Noord. Ook aanvoerder Mike te Wierik sprak zijn zorgen uit: "Wij moeten ons de ogen uit de kop schamen. Ik heb denk ik nog nooit zo'n wedstrijd verloren."

Een wel héél speciale avond

Voor Spakenburg-verdediger Koos Werkman kreeg de avond nog een extra speciaal tintje. De geboren Groninger haalde het beloftenelftal van de noorderlingen, voordat hij toch moest afdalen richting het amateurvoetbal. "Op andere dagen had dit me heel veel pijn gedaan, maar vandaag niet", zei hij. "Als je kijkt waar de club vandaan komt en hoe die altijd tegen de top aan schuurde, is dit echt zonde. Maar vandaag maakt dat me even niet uit."